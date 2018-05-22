KÜRESEL PİYASALAR – İçerde rekor kıran dolar, dışarda düşüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklaması, bugün de Çin’in otomobil ve otomobil parçalarına uyguladığı ithalat vergilerini düşüreceğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Küresel piyasalar yükseliş eğilimindeyken, içerde rekor üzerine rekor kıran ve 4.6494 düzeyine kadar yükselen dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor.

Doların, önde gelen altı para birimine karşı gelişimiyle hesaplanan dolar endeksi, günlük yüzde 0.26 düşüşle 93.47 düzeyine yakın seyrediyor.

Buna karşılık iç piyasada, eurodaki artışa bağlı olarak, parite etkisiyle dolar lira karşısında da yükseldi.

Gün içinde 5.4961 liraya yükselerek tarihi rekorunu tazeleyen euro, lira karşısında günlük yüzde 1.49 artışla 5.4767 lira düzeyine çekildi. Sterlin de dolar karşısında değer kaybederken, lira karşısında tarihi rekorunu 6.2587 lire ile yeniledi.

Gelişmelere paralel;

dolar endeksi 93.87 düzeyi ile 2018’in zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.26 düşüşle 93.47 düzeyine geriledi.

- Euro/dolar paritesi dün 2018’in en düşük düzeyi olan 1.1717’yi gördükten sonra haftanın ikinci gününde yüzde 0.05 artışla 1.1797 düzeyine yükseldi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.008 artışla 3.073 düzeyine yükseldi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.21’e yükselirken; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.578 düzeyine yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.17 değer kaybetti ve 110.86 yen düzeyine geriledi.

- Sterlin hafta başında dolar karşısında 1.3391’e kadar düştükten sonra tekrar yükseldi. Sterlin/dolar günlük yüzde 0.23 artışla 1.3455 düzeyine yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 72.56 dolara yükselirken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.58 dolara yükseldi.AVRUPA – Çin’in otomobil ve parçalarına uyguladığı ithalat vergilerini düşüreceğini açıklamasının ardından Avrupa’da karışık açılan endeksler artıya geçti. Siyasi belirsizlik sebebiyle geçen hafta negatif ayrışan FTSE MIB de yükselişte.

Ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ve İtalya’daki siyasi gelişmelere paralel paralel olarak Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.52 artışla 13,145.85 puana,

- FTSE yüzde 0.13 artışla 7,869.09 puana,

- CAC yüzde 0.09 artışla 5,642.62 puana

- FTSE MIB yüzde 0.72 yükselişle 23,172.90 puana,

- Stoxx600 ise yüzde 0.20 artışla 396.66 puana yükseldi.

Çin’den gelen vergi indirimi haberlerinin ardından Arupa borsaları yükselmeye devam ediyor. Asya’da ise endeksler karışık seyirle kapandı.

ASYA – ABD - Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Wall Street ralli yaparken Asya endeksleri karışık seyirle kapandı. Haftanın ikinci gününde;

- Nikkei yüzde 0.18 düşüşle 22,960.34 puandan,

- Shanghai yüzde 0.02 düşüşle 3,214.53 puandan,

- Hong Kong’da HSI Buda’nın doğumgünü sebebiyle kapalı.

- KOSPI ise yüzde 0.20 artışla 2,465.57 puandan kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.28 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 16.73 yükseldi.