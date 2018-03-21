KÜRESEL PİYASALAR – Fed öncesi ABD tahvilleri zirveleri ziyaret etti

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – ABD Merkez Bankası’nın bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi faiz toplantısı öncesinde 2 yıllık ABD tahvilleri 2008 yılındaki zirvesini yeniden test etti ve 2.35 düzeyini gördü. 5 yıllık ABD tahvilleri ise 2.7 düzeyine yükselerek Nisan 2010’dan bu yana en yüksek düzeye çıktı. 10 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.017 artışla 2.898 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi Fed öncesi yüzde 0.19 artışla 1.2262 düzeyinde. Dolar yene karşı ise yüzde 0.13 değer kaybederek 106.39 düzeyine geriledi.

Dolar endeksi ise yüzde 0.10 düşüşle Fed faiz kararı öncesi 90.284 düzeyinde.

Asya borsaları Fed öncesi hafif yükselişlerle açıldı. Shangai Borsası yüzde 0.45 yükselişle 3,305.54 puana çıkarken, HSI yüzde 0.93 artışla 31,844.37 düzeyine çıktı. KOSPI’de artış yüzde 0.08 olurken, Nikkei yüzde 47 düşüşle 21,380.97 düzeyine geriledi.

ABD Borsaları ise Fed öncesi yükselişlerle kapandı. Dow Jones yüzde 0.47 artışla 24,727.27 düzeyinden kapanırken, S&P 500 yüzde 0.15 artışla 2,716.94 düzeyinden kapandı. Nasdaq, Facebook hisselerinde yaşanan düşüşün ardından günü yüzde 0.27 artışla 7,364.30 düzeyinden kapandı.

Avrupa’da da borsalar Fed öncesi dikkatli bir yükseliş yaşadı. DAX ve CAC önceki güne göre değişmezken, FTSE yüzde 0.26, FTSE MIB yüzde 0.73 artışla kapandı. Stoxx 600 da yine önceki güne göre yatay seyretti.