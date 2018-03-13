Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alması sonrası ABD Borsaları sınırlı yükselişlerle açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Broadcom-Qualcomm birleşmesinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına ters düştüğünü söylemesinin ardından haftaya istihdam verilerinden destek bularak açılan ABD borsalarında Dow Jones enflasyon verisi sonrası yüzde 0.67 yükselerek 25,347.91 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 0.63 artışla 2800.66 puana çıkarken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.54 artışla 7,628.67 puana yükseldi.

Tillerson’ın görevden alınması ve CIA Direktörü Mike Pompeo’nun yeni Dışişleri Bakanı olması haberleri ve enflasyon verisinin ardından Avrupa Borsaları düştü.

ABD enflasyon verisi öncesinde 12,413.33 puanda olan DAX yüzde 0.26 düşüşle 12,386.44 puana gerilerken, FTSE düne göre yüzde 0.46’lık düşüşle 7181.42 puana geriledi. Günün ilk işlem seansında yüzde 0.26 artış kaydeden FTSE MIB veri sonrası hız keserek yüzde 0.05 düşüşle 22,752.61 puana geriledi. CAC yüzde 0.28’lik artışın ardından düne göre yüzde 0.01 düşüşle 5,276.16 puana geriledi.

Stoxx 600 Endeksi ise günlük kayıplarını genişleterek yüzde 0.23 düşüşle 378.32 puana geriledi.

Dolar Endeksi enflasyon verisi öncesi tekrar 90 seviyesinin altına düştü ve düne göre yüzde 0.12 düşüşle 89.783 seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.30 yükselişle 1.2369 seviyesine yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığının yüzde 2.889 getiriyle 21 milyar dolar tutarında 10 yıllık ABD hazine tahvili ihraç etmesiyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif bir yükselişin ardından düne göre yüzde 0.015 düşüşle yüzde 2.855’e geriledi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 seviyesini görmedi.

Asya borsaları da Trump’ın açıklamaları ve enflasyon verisi öncesi karışık seyirle kapandı. Nikkei yüzde 0.66 artışla 21,968.10 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.46 düşüşle 3,311.28 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.20 düşüşün ardından yüzde 0.02 yükselişle 31,601.45’e yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.42 yükselerek 2,494.49 puan oldu.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, Japonya’da Başbakan Shinzo Abe’e yönelik politik baskılarla birlikte yen karşısında yüzde 0.70’lık bir yükselişle bu sabah 107.15 seviyesine yükseldikten sonra veri sonrası 106.90 seviyesine çekildi.