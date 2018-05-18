KÜRESEL PİYASALAR – Dolar endeksi 93.70'i gördü, parite 1.1765'e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasında ticaret savaşının devam edeceğine yönelik söylemlerin ardından dolar haftanın son gününde yükselişini sürdürdü ve dolar endeksi 93.70’e kadar yükseldi, parite İtalya’daki siyasi belirsizliklerle 1.1762’ye kadar geriledi.

Euro Bölgesi ticaret ve ödemeler dengesi verilerinin ardından;

- Dolar endeksi yeniden 93.00 düzeyinin üzerine çıkarak 93.76’ya kadar yükseldi. Endeks bu yıl en yüksek 97.87 düzeyini gördü.

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.21 düşüşle 1.1770’e geriledi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.71 düşüşle 3.09 düzeyine geriledi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.23’e; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.57 düzeyine geriledi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.17 değer kazandı ve 110.96 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.29 değer kaybederek 1.3477 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.37 dolara gerilerken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.66 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

AVRUPA – Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan Avrupa borsalarında kayıplar sürüyor. Euro Bölgesi Mart’ta 26.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi’nin ödemeler dengesi ise Mart’ta 32.0 milyar euro fazla verdi.

Euro Bölgesi ticaret ve ödemeler dengesi verileri sonrasında, ABD-Çin ticaret savaşı gerilimlerinin tekrar artmasıyla birlikte Avrupa borsalarında:

- DAX yüzde 0.27 düşüşle 13,079.53 puana,

- FTSE yüzde 0.33 düşüşle 7,762.13 puana,

- CAC yüzde 0.09 düşüşle 5,616.21 puana,

- FTSE MIB yüzde 1.54 düşüşle 23,435.98 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.29 kayıpla 394.63 düzeyinde.

İtalya’da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve yine aşırı sağ Laga partileri hükümet kurmak için anlaştı. FTSE MIB haberlerin ardından düşüşünü yavaşlattı fakat tüm hafta boyunca negatif ayrıştı.

ASYA – Asya’da endeksler Kuzey Kore’nin Güney Kore ile beklenen zirveyi iptal etme ihtimali, ABD ile ticaret savaşı endişeleri, Japonya ekonomisinden çekirdek enflasyon verisi ve ABD tahvillerinin yüksek seyrine bağlı olarak yükselişle kapandı. Shanghai endeksi Trump’ın açıklamalarına rağmen yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Japonya’da çekirdek enflasyon Nisan’da bir yıl öncesine göre yüzde 0.7’ye gerilerken, beklenti yüzde 0.9 gelmesiydi. Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçülmüş ve 2018’in ilk çeyreğinde GSYH’si yüzde 0.6 daralmıştı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 0.2 daralmasıydı.

Ticaret savaşı endişeleri ve verilere paralel olarak;

- Nikkei yüzde 0.40 artışla 22,930.36 puandan,

- Shanghai yüzde 1.23 artışla 3,193.05 puandan,

- HSI yüzde 0.34 artışla 31,047.91 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.50 artışla 2,460.65 puandan kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.06 gerilerken endeks yıl başından bu yana yüzde 17.83 yükseldi.

ABD – ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 222 bin oldu, beklenti 215 bindi. Philadelphia Fed imalat endeksi Mayıs’ta 34.4 ile beklentilerin üzerinde geldi.

ABD öncü göstergeler endeksi Nisan’da yüzde 0.4 artışla 109.4’e yükseldi.

ABD’de de endeksler petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı açılışta artsa da ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilgili açıklamalarının ardından günü düşüşle kapattı.

- Dow Jones yüzde 0.22 düşüşle 24,713.98 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.09 düşüşle 2,720.13 puandan

- Nasdaq yüzde 0.21 düşüşle 7,382.47 puandan kapandı.