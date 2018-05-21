KÜRESEL PİYASALAR – Dolar 2018 zirvesinde, Asya borsaları yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak dolar endeksi 93.87 düzeyi ile 2018’in zirvesini gördü ve 93.84 düzeyine çekildi.

ASYA – Japonya’da Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı ve Japonya ekonomisi Nisan ayında 5.6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Beklenti ise Japonya’nın 405.6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesiydi. Bir önceki ayda ülkenin dış ticaret fazlası 797 milyar dolar olmuştu. Japonya’nın ihracatı Nisan’da yıllık yüzde 7.8 arttı.

Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçülmüş ve 2018’in ilk çeyreğinde GSYH’si yüzde 0.6 daralmıştı.

ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ve verilere paralel olarak Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 0.31 artışla 23,002.37 puana,

- Shanghai yüzde 0.49 artışla 3,208.95 puana,

- HSI yüzde 0.71 artışla 31,269.25 puana,

- KOSPI ise yüzde 0.25 artışla 2,467.23 puana yükseldi.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.33 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 18.12 yükseldi.

- Dolar endeksi yeniden 93.00 düzeyinin üzerine çıkarak 93.87’ye kadar yükselerek 2018’in en yüksek düzeyini gördü. Endeks son on iki ayda en yüksek 97.87 düzeyini gördü.

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.34 düşüşle 1.1732’ye geriledi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.013 artışla 3.078 düzeyine yükseldi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.21’e; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.57 düzeyine yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.42 değer kazandı ve 111.37 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.31 değer kaybederek 1.3422 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.81 dolara yükselirken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.16 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD – Geçen haftanın son gününde ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ticaret müzakerelerinin başarılı olmayacağına ilişkin açıklamalarının ardından Wall Street Dow Jones hariç düşüşle kapanmıştı.

AVRUPA – Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan Avrupa borsalarında da endeksler ticaret savaşına ilişkin endişelerle karışık seyirle kapanmış, DAC ve CAC yatay seyirle, FTSE ve FTSE MIB düşüşle kapanmıştı.

Açıklanan en önemli veri Euro Bölgesi’nin dış ticaret ve ödemeler dengesiydi. Euro Bölgesi Mart’ta 26.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi’nin ödemeler dengesi ise Mart’ta 32.0 milyar euro fazla verdi. İtalya’da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve yine aşırı sağ Laga partileri hükümet kurmak için anlaştı.