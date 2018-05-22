KÜRESEL PİYASALAR – Çin'in vergi indirimiyle Avrupa borsaları artıda 

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, bugün de Çin otomobil ve otomobil parçalarına uyguladığı ithalat vergilerini düşüreceğini açıkladı.

Gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak Avrupa borsaları karışık seyirle açıldıktan sonra artıda. Asya’da ise endeksler karışık seyirle kapandı.

AVRUPA – Çin’in otomobil ve parçalarına uyguladığı ithalat vergilerini düşüreceğini açıklamasının ardından Avrupa’da karışık açılan endeksler artıya geçti. Siyasi belirsizlik sebebiyle negatif ayrışan FTSE MIB en hızlı yükselen endeks.

Ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ve İtalya’daki siyasi gelişmelere paralel paralel olarak Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.17 artışla 13,099.48 puana,

- FTSE yüzde 0.24 artışla 7,877.89 puana,

- CAC yüzde 0.02 artışla 23,258.20 puana

- FTSE MIB yüzde 0.72 yükselişle 23i258.20 puana yükseldi.

- Stoxx600 ise yüzde 0.12 artışla 396.36 puana yükseldi.

ASYA – ABD - Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Wall Street ralli yaparken Asya endeksleri karışık seyirle kapandı. Haftanın ikinci gününde;

- Nikkei yüzde 0.18 düşüşle 22,960.34 puandan,

- Shanghai yüzde 0.02 düşüşle 3,214.53 puandan,

- Hong Kong’da HSI Buda’nın doğumgünü sebebiyle kapalı.

- KOSPI ise yüzde 0.20 artışla 2,465.57 puandan kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.23 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 17.79 yükseldi.

Gelişmelere paralel olarak;

- Dolar endeksi 93.87 düzeyi ile 2018’in zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.36 düşüşle 93.36 düzeyine geriledi.

- Euro/dolar paritesi dün 2018’in en düşük düzeyi olan 1.1717’yi gördükten sonra haftanın ikinci gününde yüzde 0.14 artışla 1.1810 düzeyine geldi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.008 artışla 3.073 düzeyine yükseldi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.208’e yükselirken; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.578 düzeyine yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.05 değer kaybetti ve 110.99 yen düzeyine geriledi.

- Sterlin hafta başında dolar karşısında 1.3391’e kadar düştükten sonra tekrar yükseldi. Sterlin/dolar günlük yüzde 0.28 değer kaybederek 1.3461 düzeyine yükseldi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 72.56 dolara yükselirken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.58 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD – Geçen haftanın ilk gününde risk iştahının artmasına bağlı ralli yaptı. ABD borsalarında Çin ile ticaret savaşının askıya alındığı haberleri ardından;

- Dow Jones yüzde 1.21 artışla 25,013.29 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.74 artışla 2,733.01 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.54 artışla 7,394.04 puandan kapandı.

