KÜRESEL PİYASALAR – Çin'in ABD'ye misillemesi fiyatlandı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan ABD borsalarında vadeli piyasalar belirgin düşüşler yaşıyor.

Yeni gümrük vergilerine karşın güne yükselişlerle açılan Asya borsaları ise ticaret savaşı endişelerinin fiyatlanmasının ardından düşüşe geçti.

Japonya’dan gelen güçlü istihdam verileriyle Nikkei hafif bir yükselişin ardından açılışa göre yüzde 0.31 düşüşle 21,388.58 puana geriledi. Çin’in ABD’den gelecek ve toplam değeri 3.0 milyar doları bulacak gümrük vergisi getirmesi ve Çin Mart ayı Caixin/Markit PMI verilerinin beklentilerin altında 51.0 düzeyinde gelmesi Shanghai endeksi yüzde 0.16 düşüşle 3,163.86 düzeyine geriledi.

HSI yüzde 0.24 ile 30,093.38 puanda. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasıyla KOSPI yüzde 0.07 düşüşle 2,444.16 puana geriledi.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.29 düşüştü.

Paskalya tatili sebebiyle bugün Londra, Frankfurt, Paris, Milano, Hong Kong ve Avustralya borsaları kapalı.

Bu hafta açıklanacak ABD imalat PMI verileri öncesinde ABD borsalarında Wall Street endeksleri yeni ticaret savaşı endişeleriyle düşüşlerle açılması bekleniyor. Vadeli piyasalardaki hareket bu yönde. Dow Jones vadelileri 100 puan düşerken, Nasdaq ve S&P 500 vadeli işlemleri de düşüşle açılma ihtimalini güçlendiriyor.

Dow Jones 24,103.11 puanda, S&P 500 yüzde 1.38 artışla 2,640.87 düzeyinden kapanmıştı ve Nasdaq ise yüzde 5.0’e yakın kayıplarının ardından yüzde 1.64 artışla 7,063.44 puandan kapanmıştı.

Dolar, günün ilk saatlerinde ticaret savaşı endişelerinin müzakere umutlarıyla birlikte azalmasıyla küresel piyasalarda değer kazandıktan sonra tekrar yüzde 0.08 değer kaybederek 90.00 bandının altına indi ve 89.903 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra paskalya tatilinin ardından yüzde 0.04 değerlenerek 106.30 düzeyine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak yüzde 0.06’lık bir artışla 1.2328 düzeyine yükseldi..

10 yıllık ABD tahvil getirileri güçlü istihdam ve kişisel harcama verileriyle 6 Şubat’tan bu yana görülen en düşük düzey olan yüzde 2.75 düzeyinin de altına indikten sonra haftaya yüzde 0.017 artışla başladı ve 2.761 düzeyinde.