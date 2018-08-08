KÜRESEL PİYASALAR – Çin misillemesi sonrasında Wall Street düşüşle açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) – Çin 16 milyar değerinde ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurulmasıyla Wall Street düşüşle açıldı.

Çin’den gelen misilleme etkisiyle;

DJIA yüzde 0.26

S&P 500 yüzde 0.16

NASDAQ yüzde 0.15 Russ 2K yüzde 0.48 düştü AVRUPA – Avrupa’da endeksler ticaret savaşı endişelerine paralel karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.27,

CAC yüzde 0.41,

FTSE MIB yüzde 0.21,

Stoxx 600 ise yüzde 0.35 düşerken,

FTSE yüzde 0.57 yükseldi

ASYA – Asya borsalarında ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri gölgesinde, Japonya ve Çin’den gelen ticaret dengesi verileriyle endeksler karışık seyirle kapandı.

Çin’in dış ticaret fazlası Temmuz’da 28 milyar dolara geriledi. Beklenti Çin’in 39.33 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesiydi. Çin’in dolar bazındaki ihracatı Temmuz’da yıllık bazda yüzde 12.2, ithalatı yüzde 27.3 arttı.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 0.08, Shanghai yüzde 1.23 gerilerken,

HSI yüzde 0.39,

KOSPI yüzde 0. 60 yükseldi.

DOLAR endeksi yüzde 0.08 artışla 95.26 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR, yüzde 0.08 düşüşle 1.1589 düzeyine çekildi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.969 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.67 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.37 değer kaybetmesiyle 110.97 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.44 düşüşle 1.2880 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 2.09 düşüşle varil başına 73.09 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 2.15 artışla 67.58 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 0.31 dolar artışla günü 72.58 dolara yükseldi. Pazartesi günü OPEC sepet fiyatı 72.27 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.