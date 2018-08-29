KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa'da tüm endeksler düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – ABD’nin Meksika ile ticaret anlaşması imzalaması ve Kanada ile görüşmeleri hızlandırması ve güçlü ekonomik verilerle ABD borsalarında endeksler rekor kırarken, Avrupa’da endeksler ABD’den gelecek ikinci çeyrek büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi öncesi düşüşte. Asya borsaları ise Shanghai dışında yükselişte.

AVRUPA – Avrupa piyasalarında Fransa ve Almanya’dan gelen ekonomik veriler ve ticaret savaşı gerilimlerinin devam etmesine paralel endeksler güne yükselişle başladıktan sonra ABD büyüme verisi öncesi düşüşte.

ALMANYA’da araştırma şirketi GfK tarafından gerçekleştirilen tüketici güveni araştırmasına göre Eylül için ekonomiye güven 0.1 puan düşüşle 10.5 puana geriledi.

FRANSA ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü.

FRANSA tüketim harcamaları Temmuz’da beklentilere paralel yüzde 0.1 arttı. Haziran’da tüketim harcamaları yüzde 0.3 artmıştı.

Verilere paralel;

DAX yüzde 0.16,

FTSE yüzde 0.60,

CAC yüzde 0.11,

FTSE MIB yüzde 0.40,

Stoxx 600 ise yüzde 0.18 düştü.

ASYA – Asya’da endeksler Wall Street’teki yükselişlere bağlı pozitif seyretti. Shanghai hariç tüm endeksler yükseldi

Shanghai yüzde 0.31 düşerken,

Nikkei yüzde 0.015

HSI yüzde 0.23,

KOSPI yüzde 0.26 yükseldi.

WALL STREET – ABD borsalarında Meksika anlaşmasıyla dün rekor tazeleyen Wall Street endeksleri bugün ABD büyüme verisi ve çekirdek TÜFE’yi yakından izleyecek.

ABD’de tüketici güveninin 18 yılın zirvesine yaklaşması sonrası S&P 500 Salı günü tarihinde ilk kez 2 bin 900 puanın üzerine çıktı ve bu rekorun bir puan altında kapandı.

ABD’de tüketici güveni Ağustos’ta beklentilerin üzerinde 133.4’e yükselerek Ekim 2000’den bu yana görülen en yüksek düzeye yaklaştı. Beklenti tüketici güven endeksinin 126.7 düzeyine gerilemesiydi.

DOLAR ENDEKSİ gelişmelere paralel güçlü seyrini koruyor, endeks günlük yüzde 0.14 yükselişle 94.83 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.22 artışla 1.1670 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.873 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.661 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.02 değer kazanmasıyla 111.21 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.08 yükselişle 1.2883 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.14 yükselişle varil başına 76.06 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.32 yükselişle 68.75 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 0.66 dolar artışla 74.75 dolara yükseldi. Pazartesi günü OPEC sepet fiyatı 74.09 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.