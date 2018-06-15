KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa'da piyasalar enflasyon verisi öncesinde dalgalı hareket ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) sonlandırma kararıyla, Avrupa’da endeksler güçlü yükseldikten sonra, açıklanacak enflasyon ve ücret artışı verileri öncesinde dalgalı hareket ediyor.

- DAX yüzde 0.04,

- CAC 40 yüzde 0.14 artarken,

- FTSE 100 yüzde 0.54,

- FTSE MIB yüzde 0.35 ve

- Stoxx600 0.20 düştü.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi yüzde 0.05 düşüşle 94.82 düzeyinde.

- EURO/DOLAR paritesi Fed ve ECB sonrası eurodaki düşüşe paralel yüzde 0.24 artışla 1.1596 düzeyide.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.93 düzeyine, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.05’e; iki yıllıklarda ise yüzde 2.566 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.08 düşüşle 110.55 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.15 artışla 1.3282 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD arzındaki rekorun ardından, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.27 düşüşle 66.71 dolara çekilirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.71 düşüşle 75.40 dolara geriledi.

ASYA – Piyasalar ABD’den gelecek gümrük vergileri endişeleriyle karışık seyirde.

Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.50 artarken,

- Shanghai yüzde 0.70,

- HSI yüzde 0.43,

- KOSPI 0.80 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.5 düşüşle 76.3 değerine çekildi.

ABD – ABD’de Fed faiz kararı ve güçlü ekonomik verilerin ardından yükselen endeksler, ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi işsizlik başvurularının 44 buçuk haftanın en düşük düzeyine gerilediğini açıklaması etkisiyle ABD’de piyasalar yükselişle kapandı.

Bu gelişmelere paralel olarak,

- Dow Jones yüzde 0.10,düşerken,

- S&P 500 yüzde 0.25,

- Nasdaq yüzde 0.85 yükseldi.