KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa'da endeksler yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – Kore yarımadasına ilişkin belirsizlikler, yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımını destekleyen ekonomik verilere paralel olarak 10 yıllık ABD tahvil getirileri 3.117’ye yükselerek 2011’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı. İki yıllık tahviller ise 2.594 düzeyini gördü. Gelişmelere bağlı olarak Avrupa’da endeksler yükselişte.

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcısı Pimco ise 10 yıllık ABD tahvillerinde getirinin yüzde 3.5’e kadar yükseleceğini öngörüyor.

AVRUPA – Euro Bölgesi enflasyonunun yıllık bazda gerilemesinin ardından, ABD tahvillerindeki yüksek seyir sürerken Avrupa’da

- DAX yüzde 0.10 artışla, 13,009.06 puana

- FTSE yüzde 0.03 artışla 7,736.19 puana

- CAC yüzde 0.32 artışla 5,585.48 puana

- FTSE MIB ise yüzde 0.72 artışla 23,905.04 puana yükseldi.

İtalya’da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve yine aşırı sağ Laga partilerinin koalisyon görüşmelerine paralel Milano borsası son iki gündür Avrupa’da negatif ayrışmaktaydı.

Euro Bölgesi\'nde enflasyon Nisan\'da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.2 düzeyine geriledi. Almanya’da enflasyon ize aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.

ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisi öncesinde;

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor, yüzde 0.02 yükselişle 93.34 düzeyine yükseldi,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.14 yükselişle 1.1825 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.11 düzeyinde kadar yükseldi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.23’e; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.60 düzeyine yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.24 değer kazandı ve 110.66 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.34 değerlenerek 1.3534 düzeyine yükseldi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 72.07 dolara yükselirken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.81 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ASYA – Asya’da endeksler Kuzey Kore’nin Güney Kore ile beklenen zirveyi iptal etme ihtimali, ABD ile ticaret savaşı endişeleri, Japonya ekonomisinden gelen yavaşlamaya yönelik işaretler ve ABD tahvillerinin yüksek seyrine bağlı olarak karışık seyirle kapandı.

Japonya’da makine siparişleri Mart’ta aylık bazda yüzde 3.9, yıllık bazda yüzde 2.4 geriledi. Beklenti aylık yüzde 1.4 gerilemesiydi. Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçüldü ve 2018’in ilk çeyreğinde GSYH’si yüzde 0.6 daraldı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 0.2 daralmasıydı. Daha önce yüzde 1.6 olarak açıklanan dördüncü çeyrek büyümesi ise yüzde 0.6’ya revize edildi.

Verilerin ardından;

- Nikkei yüzde 0.53 artışla 22,838.37 puandan,

- Shanghai yüzde 0.48 düşüşle 3,154.24 puandan,

- HSI yüzde 0.54 düşüşle 30,942.15 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.46 düşüşle 2,448.45 puandan kapandı.

ABD – ABD’de de endeksler ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilgili Twitter paylaşımları, tahvillerdeki yükseliş, yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları ve açıklanan ekonomik verilere paralel dünü yükselişle kapattı.

- Dow Jones yüzde 0.25 artışla 24,768 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.41 artışla 2,722.46 puandan

- Nasdaq yüzde 0.63 yükselişle 7,398.29 puandan kapandı.