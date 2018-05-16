KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa'da endeksler İtalya dışında yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – ABD tahvillerinin tarihi zirvelere yakın seyretmesi ve Euro Bölgesi enflasyonunun yıllık bazda gerilemesine paralel, Avrupa’da endeksler siyasi belirsizliklerle boğuşan İtalya dışında yükselişe geçti.

AVRUPA – İtalya’da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve yine aşırı sağ Laga partilerinin koalisyon görüşmelerine paralel Milano borsası Avrupa’da negatif ayrıştı. Euro Bölgesi\'nde enflasyon Nisan\'da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.2 düzeyine geriledi. Almanya’da enflasyon ize aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.

Gelişmelerin ardından;

- DAX yüzde 0.12 artışla 12,986.16 puana,

- FTSE yüzde 0.12 artışla 7,732.06 puana yükselirken

- CAC yüzde 0.06 düşüşle 5,549.75 puana,

- FTSE MIB ise yüzde 2.79 düşüşle 23,627.44 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.03 artışla 392.47 puanda.

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcısı Pimco ise 10 yıllık ABD tahvillerinde getirinin yüzde 3.5’e kadar yükseleceğini öngörüyor.

Gelişmelere paralel olarak;

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor, yüzde 0.23 yükselişle 93.50 düzeyine yükseldi,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.47 tekrar 1.18 düzeyinin de altına indi ve 1.1783 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.063 düzeyine kadar yükseldi. 30 yıllık tahviller ise yüzde 3.186’ya yükseldi.

- 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.577 düzeyi ile 2008 yılından beri görülmemiş düzeylere yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.17 değer kaybetti ve 110.16 yen düzeyine çekildi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.24 değer kaybederek 1.3474 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 70.97 dolara gerilerken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 77.67 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ASYA – Asya’da endeksler Kuzey Kore’nin Güney Kore ile beklenen zirveyi iptal etme ihtimali, Japonya ekonomisinden gelen yavaşlamaya yönelik işaretler ve ABD tahvillerinin yüksek seyrine bağlı olarak günü düşüşle kapattı.

Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçüldü ve 2018’in ilk çeyreğinde GSYH’si yüzde 0.6 daraldı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 0.2 daralmasıydı. Daha önce yüzde 1.6 olarak açıklanan dördüncü çeyrek büyümesi ise yüzde 0.6’ya revize edildi.

Verilerin ardından;

- Nikkei yüzde 0.44 düşüşle 22,717.23 puandan

- Shanghai yüzde 0.70 düşüşle 3,169.71 puandan,

- HSI yüzde 0.13 düşüşle 31,110.20 puandan kapanırken,

- KOSPI ise yüzde 0.05 artışla 2,459.82 puandan kapandı.

ABD – ABD’de de endeksler dünü düşüşle kapattı.

- Dow Jones yüzde 0.78 düşüşle 24,706.41 puandan

- S&P 500 yüzde 0.68 düşüşle 2,711.45 puandan

- Nasdaq yüzde 0.81 düşüşle 7,351.63 puandan kapandı.