KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa'da endeksler düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişelerine ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların tekrar başlamasına ve Rusya’ya da ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacağını açıklamasına paralel, Japonya ve İngiltere’den gelen büyüme verilerinin ardından Asya’da endeksler, Shanghay hariç düşerken, Avrupa’da da endeksler düşüşte.

DOLAR endeksi ABD ekonomisinden gelen güçlü ekonomik verilerle güçlenerek 96.00 düzeyinin üzerine çıktı ve 13 ayın zirvesini gördü. Endeks günlük yüzde 0.39 artışla 95.99 düzeyinde.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı 1.15 düzeyinin de altına indi. Parite yüzde 0.56 düşüşle 1.1463 düzeyine geriledi.

JAPONYA ikinci çeyrekte yüzde 0.5 büyüdü. Beklenti ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 0.3 olmasıydı. Japonya ekonomisi aynı dönemde yıllık bazda yüzde 1.9 büyüdü, beklenti ise yüzde 1.4 büyümesiydi.

Gelişme ve verilere paralel Asya borsalarında;

Shanghai yüzde 0.04 yükselirken,

Nikkei yüzde 1.33,

HSI yüzde 0.84,

KOSPI yüzde 0.91 düşüşle kapandı.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.86 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 2.96’ya geriledi.

AVRUPA – Dolardaki güçleniş, ticaret savaşı endişeleri ve Avrupa ülkelerinden gelen ekonomik verilere paralel Avrupa’da tüm büyük endeksler düşüşte.

FRANSA sanayi üretimi Haziran’da aylık yüzde 0.6 arttı. Sanayi üretiminin Mayıs’taki yüzde 0.2’lik düşüşünün ardından yüzde 0.5 artması bekleniyordu.

BİRLEŞİK KRALLIK ikinci çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.4 büyüdü. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre GSYH Haziran’da aylık yüzde 0.1 büyüdü. GSYH büyümesi hizmet sektöründeki büyümeden olumlu, üretim sektöründeki düşüşten olumsuz etkilendi.

İTALYA’nın dış ticaret fazlası Haziran’da 5.07 milyar euroya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret fazlası 4.50 milyar dolardı.

İTALYA ihracatı Haziran’da yıllık bazda yüzde 6.6 artarken, ithalat yüzde 5.9 arttı.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 1.52,

FTSE yüzde 0.69,

CAC yüzde 1.10,

FTSE MIB yüzde 1.56 düştü.

Stoxx 600 ise yüzde 0.84 düştü.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.899 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.637 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.14 değer kaybetmesiyle 110.93 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.41 düşüşle 1.2770 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD-Çin ticaret savaşının küresel petrol talebini bu yıl ve gelecek yıl vurabileceğini, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların küresel petrol arzını korumayı “çok zor” hale getirebileceğini söyledi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.28 artışla varil başına 72.27 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.19 artışla 66.94 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Perşembe günü 0.07 dolar düşüşle 72.03 dolara yükseldi. Çarşamba günü OPEC sepet fiyatı 72.10 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.