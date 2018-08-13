KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler CAC hariç düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişelerine ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların tekrar başlamasına ve Rusya’ya da ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacağını açıklamasına paralel Asya’da endeksler düşüşle kapanırken, Avrupa’da da endeksler CAC hariç bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde düşüşte.

DOLAR endeksi 52 haftanın en yüksek düzeyi 96.52 düzeyine kadar yükseldi. Endeks günlükyüzde 1.20 artışla 96.32 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı 1.14 düzeyinin de altını gördü. Parite yüzde 0.30 düşüşle 1.1409 düzeyine geriledi.

AVRUPA – Avrupa’da yarın Almanya ve Fransa’dan gelecek enflasyon verileri ve Almanya ikinci çeyrek büyüme verisi öncesinde endeksler bankacılık endekslerindeki kayıplara bağlı düşüşte. Ryanair’de yaşanan grev ve şirket hisselerinin düşmesi de endeksleri olumsuz etkiledi.

Piyasalar yarın Birleşik Krallık’tan gelecek işsizlik ve ücret verilerini, Almaya’dan gelecek ZEW Ekonomik Beklenti ve Mevcut Durum anketlerini de yakından izleyecek.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.33,

FTSE yüzde 0.29,

FTSE MIB yüzde 0.68 düşerken,

CAC yüzde 0.05,

Stoxx 600 ise yüzde 0.25 düştü.

ASYA – Asya’da da endeksler ticaret savaşı endişeleri ve ABD ve Çin arasında yaptırımların fiilen başlamasıyla birlikte düşüşte. Piyasalar yarın Çin’den gelecek perakende satışlar, sanayi üretimi, yeni krediler, doğrudan yabancı yatırımlar verilerini yakından izleyecek.

Gelişmelere paralel,

Shanghai yüzde 0.32,

Nikkei yüzde 1.98,

HSI yüzde 1.52,

KOSPI yüzde 1.50 düşüşle kapandı.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.81 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 2.65’e geriledi.

WALL STREET – Küresel ticaret endişelerine paralel, ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası geçen haftanın son gününde Wall Street endeksleri düşüşle kapanmıştı.

ABD’de TÜFE Temmuz’da beklentileri karşılayarak yüzde 0.2 artarken, yıllık TÜFE beklentinin altında kaldı. ABD İşçi İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD’de yıllık TÜFE yüzde 2.9 olarak gerçekleşti, beklenti yüzde 3.0 gelmesiydi.

Veri sonrası ABD borsalarında;

Dow Jones yüzde 0.77,

S&P 500 yüzde 0.71

Nasdaq yüzde 0.67

Russel 2000 yüzde 0.24 düştü.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.871 düzeyine ilerlerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.60 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.21 değer kazanmasıyla 110.71 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.09 artışla 1.2762 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Suudi Arabistan Temuz’da petrol üretimini artırması beklenirken petrol üretimi düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.19 artışla varil başına 72.95 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.16 düşüşle 67.52 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Cuma günü 1.43 dolar düşüşle 70.60 dolara geriledi. Perşembe günü OPEC sepet fiyatı 72.03 dolar düzeyindeydi.