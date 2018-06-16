KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa ve Wall Street haftayı düşüşle kapattı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Haziran (DHA) – ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin Çin’e uygulanan gümrük vergisini 50 milyar dolar ihracat değeri olan üründe yüzde 25 artırması sonrası, Çin’den de 34 milyar dolar değerinde ABD ürününe misilleme gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu. Gelişmelerle yükselen ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle, Asya piyasaları karışık kapanırken, hem Avrupa’da hem de ABD’de piyasalar haftanın son gününü düşüşle kapattı. Piyasalar Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası para politika kurulu toplantılarının ardından ticaret savaşlarını tekrar yakından izliyor.

Gelişmelere paralel Wall Street’te haftanın son gününde;

- Dow Jones yüzde 0.34,

- S&P 500 yüzde 0.10 ve

- Nasdaq yüzde 0.19 düştü.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) sonlandırma kararıyla, Avrupa’da endeksler güçlü yükseldikten sonra, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

- DAX yüzde 0.74,

- CAC 40 yüzde 0.48,

- FTSE 100 yüzde 1.70,

- FTSE MIB yüzde 1.32 ve

- Stoxx600 0.99 düştü.

Gelişmelere parallel haftanın son işlem gününde;

- DOLAR endeksi 95 düzeyinin üzerine çıktıktıktan sonra 94.00 düzeyinin üzerinde tutundu. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.0 artıışla 94.79 düzeyine yükseldi; gün içinde 94.79-94.91 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi Fed ve ECB sonrası eurodaki düşüşe ve dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.36 artışla 1.1611 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde 1.1544 düzeyine kadar geriledi ve en yüksek 1.1627 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.922 düzeyine, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.047’ye; iki yıllıklarda ise yüzde 2.553 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.03 yükselmesiyle 110.66 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.24 artışla 1.3279 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, OPEC, Rusya ve diğer üretici ülkelerin arzı artırma planlarıyla ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.7’lik bir sert düşüşle 65.06 dolara düşerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yatay seyirle 73.44 dolarda.

ASYA – Piyasalar ABD’den gelen gümrük vergileri açıklanması öncesinde ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) ultra gevşek para politikalarını devam ettireceğine işaret eden açıklamalarıyla karışık seyirle kapandı. BoJ faizleri yüzde eksi 0.1’de tutarken, parasal teşviklerini devam ettirme kararı aldı, enflasyon beklentisini de düşürdü.

Hem ABD’den gelen 50 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanacak gümrük vergisi hem de Çin’in misilleme 34 milyar dolarlık gümrük vergileriyle endekslerin Pazartesi de düşüşle açılması bekleniyor.

Asya’da haftanın son islem gününde;

- Nikkei yüzde 0.50 artarken,

- Shanghai yüzde 0.70,

- HSI yüzde 0.43,

- KOSPI 0.80 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.65 düştü, endeksin yıl başından bu yana getirisi 14.29 oldu.