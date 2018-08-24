KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları yükselişte 

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ağustos (DHA) – Avrupa borsaları ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sona ermesiyle güne artışla başladı.

AVRUPA – ABD-Çin arasındaki görüşmelerin sona ermesi ve Almanya’da açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinde görülen yükseliş etkisiyle borsalarda artış eğilimi görüldü.

Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine göre yüzde 0.5 büyüdü.

Almanya Federal İstatistik Bürosu (Destatis) verilerine göre;

“Almanya GSYH’si ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 0.5 büyüdü.

“GSYH yıllık büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 2.3 olurken, enflasyon ve mevsimsellikten arındırılmış yıllık büyüme ise yüzde 2.0 oldu.”

Avrupa borsalarında;

- Stoxx 600 yüzde 0.17,

- FTSE yüzde 0.18,

- DAX yüzde 0.16,

- CAC yüzde 0.27,

- FTSE MIB ise yüzde 0.54 artışla açıldı.

ASYA – Çin ve ABD’nin karşılıklı ek gümrük vergisi uygulamalarının ardından iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilmemesinin etkisiyle Asya borsaları karışık seyretti.

Asya’da bugün açıklanan veriler kapsamında ise Japonya yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz’da yüzde 0.9 oldu.

Japonya Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde gerçekleşen TÜFE, Haziran’da yüzde 0.7’ydi.

Gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 0.85,

- Shanghai yüzde 0.18,

- KOSPI ise yüzde 0.46 artışla,

- HSI yüzde 0.43 düşüşle kapandı.

WALL STREET – ABD Başkanı Donald Trump’ı saran yasal endişeler devam ederken, ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından Çin ile gerçekleştirilen görüşmelerde bir sonuca varılmaması, ABD piyasalarında dalgalı bir seyre sebep oldu.

Gelişmelerin etkisiyle ABD piyasalarında;

- Dow Jones yüzde 0.30,

- S&P 500 yüzde 0.17,

- Nasdaq yüzde 0.13,

- Russel 2000 yüzde 0.32 düşüşle kapandı.

KÜRESEL PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.71 artışla varil başına 75.26 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.83 artışla 68.39 dolardan işlem görüyor.