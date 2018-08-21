KÜRESEL PİYASALAR –Avrupa Borsaları yükselişle açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Ağustos (DHA) – Avrupa borsaları ABD-Çin görüşmeleri etkisiyle yükseldi.

Açılışın ardından

Stoxx 600 yüzde 0.23,

DAX yüzde 0.54,

CAC 0.61,

FTSE MIB yüzde 1.23 arttı,

FTSE yüzde 0.09 düştü.

WALL STREET – Endeksiler ABD ve Çin arasındaki yapıcı olacağı beklenen görüşmeler öncesinde artışla kapandı.

- Dow Jones yüzde 0.35,

- S&P 500 yüzde 0.24,

- Nasdaq yüzde 0.06,

- Russel 2000 yüzde 0.34 yükseldi.

ASYA - ABD ve Çin arasındaki görüşmeler etkisiyle Asya borsaları günü yükselişle bitirdi.

Nikkei yüzde 0.09,

HSI yüzde 0.56,

KOSPI ise yüzde 0.99,

Shanghai yüzde 1.31 arttı.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.01 düşüşle varil başına 72.20 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.39 artışla 66.69 dolardan işlem görüyor.