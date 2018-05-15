KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa Borsaları karışık seyirle açıldı, ABD tahvilleri zirvelerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Petrol fiyatları kesintiler ve İran’a uygulanacak yaptırımlarla tekrar yükselişte, Almanya ekonomisinin büyümesi ilk çeyrekte hız kesti ve Fransa ekonomisi 2017 büyümesini yukarı yönlü revize etti.

Tüm bunlara paralel olarak Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı. ABD\'de ise 10 yıllık ve iki yıllık tahviller tekrar zirve yaptı. 10 yıllıklar 3.00\'ün üzerinde, iki yıllıklar ise 2008\'den beri görülmemiş düzeylerde.

AVRUPA – Almanya’nın GSYH verileri açıklandı ve Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinin büyümesi ilk çeyrekte yüzde 0.3’e yavaşladı. Fransa 2017 büyümesini yüzde 2.0’den yüzde 2.3’e revize etti.

Verilerin ardından haftanın ilk işlem gününde;

- DAX yüzde 0.20 düşüşle 12,951.52 puana gerilerken,

- FTSE yüzde 0.05 artışla 7,715.19 puana

- CAC yüzde 0.10 artışla 5,545.99 puana,

- FTSE MIB ise yüzde 0.53 artışla 24,347.04 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.06 düşüşle 391.96 puanda.

ASYA – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE’ye uygulanan yaptırımlardan vazgeçildiğini açıklamasıyla, ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesine paralel Shanghai Asya’da pozitif ayrıştı. Endeksler günü düşüşle kapattı.

Beklentileri karşılamayan ABD enflasyon verisi sonrası haftayı güçlü yükselişlerle kapatan Asya borsaları küresel ticaret savaşına ilişkin görüşmeler ve petrol fiyatlarının üç buçuk yılın zirvesinden uzaklaşmasının ardından;

- Shanghai yüzde 0.58 artışla 3,192.58 puana yükselirken,

- Nikkei yüzde 0.21 düşüşle 22,818.02 puandan

- HSI yüzde 1.13 düşüşle 31,185.98 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.71 düşüşle 2,458.54 puandan kapandı..

10 yıllık ABD tahvilleri tekrar 3.00’ün üzerinde, 2 yıllıklar 10 yılın zirvesinde

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altında yüzde 0.06 yükselişle 92.72 düzeyine yükselirken,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.02 düşüşle 1.1924 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyine tekrar aştı ve yüzde 0.029 yükselişle 3.017 düzeyinde.

- 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.547 düzeyi ile 2008 yılından beri görülmemiş düzeylere yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.19 değer kazandı ve 109.86 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.11 değer kaybederek 1.3541 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 70.90 dolara gerilerken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 78.35 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD - Wall Street’te endeksler yükselişle kapandı. Geçtiğimiz hafta beklenenin altında gelen enflasyon verilerinin ardından haftanın ilk işlem gününde;

- Dow Jones yüzde 0.27 artışla 24,899.41 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.09 artışla 2,730.13 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.11 artışla 7,411.31 puandan kapandı.