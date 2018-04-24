KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları karışık açıldı, piyasaların odağı tahviller

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 2.998 ile Ocak 2014\'ten bu yana görülen en yüksek düzeyine tırmanması ve ABD’den gelen güçlü öncü imalat verilerinin ardından Wall Street’teki teknoloji hisselerine bağlı karışık seyre rağmen Asya borsaları günü yükselişlerle kapatırken, Avrupa borsaları ise karışık seyirle açıldı.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.002 yükselişle 2.975 düzeyine yükselirken, yüzde 3.0 düzeyinin küresel finans piyasalarına satış dalgası getirebileceğinden endişe ediliyor.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.013 artışla 2.487 düzeyindeyken, 30 yıllık ABD tahvilleri ise yatay seyirle 3.143 düzeyinde.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 26 Nisan’da gerçekleştireceği toplantı sebebiyle Euro Bölgesi para politikaları için önemli bir hafta olacak. 27 Nisan\'da Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de açıklanacak.

Fransa ve Almanya ekonomilerinden gelen İş Dünyası Güven Endeksi ve ifo İş Ortamı Güven Endeksi verilerinin ekonomilerin yavaşladığına işaret etmesinin ardından,

Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.22 yükselişle 12,600.66 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.14 yükselişle 24,015.83 puana,

- FTSE yüzde 0.22 artışla 7,415.33 puana yükselirken,

- CAC yüzde 0.08 düşüşle 5,434.02 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.03 artışla 383.31 düzeyinde.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3.0\'e yaklaşmasıyla Asya borsalarında,

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.86 yükselişle 22,278.12 puandan,

- Çin\'de Shanghai Borsası, yüzde 1.97 yükselişle 3,128.60 puandan,

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.26 yükselişle 30,636.24 puandan kapanırken,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.40 düşüşle 2,464.14 puandan kapandı.

FED – 10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Bugün açıklanacak konut satışları verileri, Richmond Fed İmalat Endeksi ve Conference Board Tüketici Güveni endeksi verileri piyasalar tarafından izlenecek.

Dolar küresel piyasalarda hafif değer kaybetti ve bu yıl zirvelerini test eden dolar endeksi 90.00 bandının üzerinde yüzde 0.02 düşüşle 90.91 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi dolardaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.02 yükselişle 1.2211 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 108.00 düzeyinin üzerindeki seyrine devam ediyor ve dolar 0.13 artışla 108. 48 yen düzeyine yükseldi.

ABD - Dün açıklanan PMI verileri, ABD ekonomisinde imalat büyümesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti ve endeksler karışık seyirle kapandı. ABD tahvillerinin yüzde 3.0’e yakın seyretmesi, endeksleri baskılıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini güçlendirerek hem doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.

Wall Street\'te haftanın ikinci gününde;

- Dow Jones yüzde 0.06 düşüşle 24,448.69 puana gerilerken,

- S&P 500 yüzde 0.01 artışla 2,670.29 puana yükseldi.

- Nasdaq ise yüzde 0.25 düşüşle 7,128.60 puana yükseldi.