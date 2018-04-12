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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları jeopolitik risklerle düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, Avrupa Borsaları düşüşlerle açıldı ve karışık seyirle devam ediyor

12 Nisan 2018 15:06

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, Avrupa Borsaları düşüşlerle açıldı ve karışık seyirle devam ediyor.

Asya borsalarında dünkü karışık seyrin ardından, Avrupa borsaları da ABD-Rusya arasındaki “füze” gerilimine ve ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının tüm üyelerin faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği görüşünde olmasına bağlı olarak düşüşlerle açıldı.

DAX yüzde 0.06 düşüşle 12,286.91 puana gerilerken, enflasyon verisinin beş buçuk yılın en güçlü düzeyinde geldiği Fransa’da CAC yüzde 0.06 düştü ve 5,274.54 puana geriledi. İngiliz bahis teknolojisi şirketi Playtech’teki yüzde 9 yükselişe rağmen FTSE jeopolitik gerilime bağlı olarak yüzde 0.05 düştü ve 7,253.41 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.29 yükseldi ve 23,079.34 puana yükseldi.  

Birleşik Krallık ve Fransa\'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklandı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıya karşı sert bir yanıt vermek istediklerini söyledi.

Fransa’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 1.0, bir yıl öncesine göre yüzde 1.6 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 1.6 ile Ekim 2012’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Asya borsalarında da Ortadoğu’daki jeopolitik gerilime bağlı düşüşler sürüyor.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.12 düşüşle 21,660.28 puana gerilerken, Çin’de Shanghai borsası Devlet Başkanı Xi Jinping’in Çin ekonomisini dünyaya daha fazla açma vaatleriyle yükselişli günlerden sonra bugün yüzde 0.87 düşüşle 3,180.20 puana geriledi.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.21 düşüşle 30,831.28 puana gerilerken, Güney Kore’de KOSPI sabah saatlerinde Asya piyasalarında pozitif ayrıştıktan sonra düşüşe geçti ve yüzde 0.06 düşüşle 2,442.71 puana geriledi.

MSCI endeksi bir yılda yüzde 25 yükseldi

Jeopolitik risklerin gölgesinde elişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinde dolaşıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yıl başından bu yana yüzde 24.75 yükseldi.

ABD borsalarında çekirdek enflasyonun yükseldiğine işaret eden TÜFE verisi ve Fed tutanaklarının ardından Dow Jones haftanın üçüncü gününü yüzde 0.90 düşüşle 24,189.45 puandan kapattı. S&P 500 yüzde 0.55 düşüşle 2,642.19 puandan kapandı. Önceki gün yüzde 2.0’nin üzerinde değerlenen Nasdaq ise dünü yüzde 0.36 düşüşle 7,069.03 düzeyinden kapandı.

Doların diğer para birimlerine karşı dün değer kaybetmesinin ardından bugün dolar endeksi Fed tutanakları ve faiz artışlarının devam edeceği beklentisiyle 90.00 bandının altında yüzde 0.13’lük yükselişle 89.62 düzeyinde.

Doların değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.20 düşüşle 1.2342 düzeyine geriledi. Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.04 artışla 106.84 yen düzeyinde.

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