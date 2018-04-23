KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları güçlü imalat verileriyle yükselişe geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Nisan (DHA) - ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 2.94 ile 10 Ocak 2014\'ten bu yana görülen en yüksek düzeyine tırmanmasıyla Asya borsalarının ardından düşüşlerle açılan Avrupa borsaları Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi\'nden gelen öncü imalat verileriyle yükselişe geçti.

AVRUPA - Şirket kazançlarında negatif görünüme bağlı olarak düşüşlerle açılan Avrupa borsalarında, 27 Nisan\'da açıklanan Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verisi öncesinde Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen güçlü imalat verileriyle endeksler yükselişe geçti.

Euro Bölgesi PMI kompozit endeksi Nisan ayı öncü verisi Mart’a göre değişmeyerek 55.2 düzeyine işaret etti. Euro Bölgesi hizmetler PMI verisi 54.9 düzeyinden Nisan’da 55.0’e yükseldi. İmalat PMI ise Mart’taki 56.6 düzeyinden Nisan’da 56.0’ya gerileyerek 14 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Almanya’da özel sektör büyümesi ikinci çeyreğe güçlü başladı. Almanya PMI Kompozit öncü verisi 55.1 düzeyinden Nisan’da 55.3’e yükseldi.

Fransa’da özel sektör büyümesi Nisan’da yavaşladı. Fransa Kompozit PMI öncü verisi Mart’taki 56.3 düzeyinden 56.9’a yükseldi. Fransa İmalat PMI öncü verisi ise Mart’taki 53.7 düzeyinden 53.4’e gerileyerek 13 ayın en düşük imalat PMI verisine işaret etti.

Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.10 yükselişle 12,552.60 puana,

- CAC yüzde 0.06 yükselişle 5,416.11 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.02 yükselişle 23,833.32 puana

- FTSE yüzde 0.09 artışla 7,374.54 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.04 artışla 381.98 düzeyinde.

ABD - Bugün açıklanacak PMI verisi,Chicago Fed Ulusal Ekonomik Faliyet Endeksi ve mevcut konut satışları verileri takip edilecek.

Wall Street\'te geçen haftanın son gününü;

- Dow Jones yüzde 0.82 düşüşle 24,462.94 puandan

- S&P 500 yüzde 0.85 düşüşle 2,670.14 puandan,

- Nasdaq ise yüzde 1.27 düşüşle 7,146.13 puandan kapattı.

ASYA – Asya borsaları da ABD on yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3\'e yaklaşmasıyla ve Japonya’da öncü imalat verisinin Nisan’da 53.3 ile beklentilerin altında gelmesiyle Asya borsaları düşüşlerle kapandı.

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.33 düşüşle 22,088.04 puandan,

- Çin\'de Shanghai Borsası, yüzde 0.09 düşüşle 3,068.81 puandan,

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.54 düşüşle 30,254.40 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.09 düşüşle 2,474.11 puandan kapandı.

FED - Dolar küresel piyasalarda değerlendi ve dolar endeksi 90.00 bandının üzerinde yüzde 0.32 artışla 90.65 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.37 düşüşle 1.2240 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.46 artışla 108.14 yen düzeyine yükseldi.

On yıllık ABD tahvilleri 2.99 düzeyini gördükten sonra yüzde 0.02 artışla 2.971 düzeyinde.

İki yıllık ABD tahvili getirileri ise, 6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye yükselerek yüzde 2.542 olduktan sonra bugün yüzde 0.001 yükselişle 2.458 düzeyinde.