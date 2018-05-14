KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle yükselen petrol fiyatlarının zirveden uzaklaşmasının ardından, Avrupa borsaları yeni haftaya düşüşle başladı. İtalya’da Euro ve AB karşıtı Beş Yıldız Hareketi’nin ve Lega’nın koalisyon görüşmelerine paralel olarak İtalya borsası da düşüşte.

AVRUPA – İtalya\'daki siyasi belirsizliğe paralel olarak Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa’da endeksler haftanın ilk işlem gününde;

DAX yüzde 0.22 düşüşle 12,973.41 puana,

FTSE yüzde 0.08 düşüşle 7,717.99 puana

CAC yüzde 0.18 düşüşle 5,531.90 puana

FTSE MIB yüzde 0.09 düşüşle 24,136.66 puana geriledi.

Stoxx 600 ise yüzde 0.17 düşüşle 391.75 puana geriledi.



ASYA – Beklentileri karşılamayan ABD enflasyon verisi sonrası haftayı güçlü yükselişlerle kapatan Asya borsaları haftanın ilk gününde küresel ticaret savaşına ilişkin görüşmeler ve petrol fiyatlarının üç buçuk yılın zirvesinden uzaklaşmasıyla, yükselişle kapandı. Asya borsalarında;

Japonya\'da Nikkei yüzde 0.47 artışla 22,865.86 puana

Shanghai yüzde 0.34 artışla 3,174.14 puana

HSI yüzde 1.35 artışla 31,541.08 puana yükselirken

KOSPI negatif ayrıştı ve yüzde 0.06 geriledi.



Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altında yüzde 0.21 kayıpla 92.33 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak yüzde 0.36 artışla 1.1986 düzeyinde.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyine tekrar yaklaştı ve yüzde 0.011 artışla 2.982 düzeyinde.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.19 değer kazandı ve 109.59 yen düzeyine yükseldi.

Sterlin BoE faiz kararı sonrası dolar karşısında günlük yüzde 0.28 değerlenerek 1.3579 düzeyine yükseldi.

ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 70.59 dolarda, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 77.02 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD - Wall Street endeksleri enflasyon verisinin ardından günü yükselişle kapattı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 arttı. Çekirdek TÜFE ise Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı.

Verilerin ardından Wall Street’te haftanın son işlem gününde

- Dow Jones yüzde 0.37 artışla 24,831.17 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.17 artışla 2,727.72 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.03 düşüşle 7,402.88 puandan kapandı.