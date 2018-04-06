KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Nisan (DHA) - ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin karşılıklı \"vergi kararları\" ile düşüşlerle açılan Asya borsalarının ardından, Avrupa borsaları da ABD Başkanı Donald Trump’un 100 milyar dolarlık yeni “misilleme” vergi talebi ile tekrar düşüşe geçti.

Trump, ABD Ticaret Temsilcisi’ne Çin’den ithal edilen ve toplam büyüklüğü 100 milyar doları bulan ürünlere uygulanmak üzere yeni bir gümrük vergisi paketi hazırlama görevi verdi ve Asya borsaları haftanın son gününe düşüşlerle açıldı.

Avrupa borsalarında dünü yatay seyirle kapatan DAX, hem ticaret savaşı endişeleri hem de Almanya sanayi üretiminin Şubat’ta yavaşladığını gösteren verilerle yüzde 0.67 düştü ve 12,222.95 puana geriledi. CAC yüzde 0.51 düştü ve 5,24974 puana geriledi. Önceki günü yüzde 2.35 yükselişle kapatan FTSE yüzde 0.22 düşüşle 7,183.90 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.16 düşüşle 22,932.12 düzeyine geriledi. Stoxx 600 ise yüzde 0.53 düşüşle 374.15 puana geriledi.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta’nın, “Avrupa Merkez Bankası genişlemeci politikaları sürdürmeli. Kademeli normalleşmenin şok yaratacağına inanmak için neden yok” açıklaması ve doların ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda baskılanmasıyla euro/dolar paritesi yatay seyrini sürdürüyor ve 12240 düzeyinde.

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure’un ise ticaret savaşının küresel ekonomi için “zarar verici” sonuçları olacağını söyledi.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri yükselişini durdurdu ve yüzde 0.01 düşüşle 90.44 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.01 düşüşle 107.36 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleri sebebiyle yüzde 0.009 artışla 2.821 düzeyine yükseldi.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.36 düşüşle 21,567.52 puandan kapanırken, Shanghai 3,131.84 puanda ve bugün tatil sebebiyle kapalı olacak. Hong Kong HSI ise yüzde kapanışa doğru yüzde 1.11 artışla diğer Asya borsalarından pozitif ayrıştı ve 29,844.94 puana çıktı. Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.33 düşüşle 2,429.58 puana geriledi.

ABD\'nin daha önce Çin\'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ardından, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin de ABD\'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.15 yükseldi.

ABD\'de endeksler ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle Perşembe gününü yükselişlerle kapatmıştı. Dow Jones yüzde 0.99 artışla kapanırken, S&P 500 yüzde 0.69 yükseldi. Nasdaq Composite Endeksi ise yüzde 0.49 değerlendi.