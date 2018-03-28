KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları da düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) - ABD Borsalarında teknoloji endekslerindeki düşüşten kaynaklanan satış dalgasının etkisiyle, Asya borsalarından sonra Avrupa borsaları da güne düşüşlerle açıldı.

Stoxx 600 günün ilk işlem seansında yüzde 1.0 düşüş kaydederken, düne göre yüzde 0.81 düşüşle 364.58 düzeyine geriledi. Almanya’da GfK araştırma şirketinin ekonomiye güven beklentisi olumlu olmasına rağmen, teknoloji hisselerindeki satış dalgasından etkilenen DAX yüzde 0.95 düşüşle 11,857.55 puana geriledi. FTSE yüzde 0.35 düşüşle 6,975.62 puana geriledi. CAC’da kayıplar yüzde 1.0’e dayandı ve FTSE MIB yüzde 0.67 düşüşle 22,060.33 oldu.

ABD’de teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3.0’e yakın düşerken, Asya’da da borsalar Wall Street’teki rehavetin etkisiyle düşüşlerle devam ediyor.

Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ziyaret ettiği ve nükleer silahsızlanma konusunda anlaşıldığı haberlerine rağmen Asya Borsaları da Wall Street’teki teknoloji hisselerinin düşüşlerinden etkilendi.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI kayıplarını genişletti ve düne göre yüzde 1.481 düştü.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 1.40 düşüşle 3,122.22 puana gerilerken, günün ilk işlem saatlerinde yüzde 1.71 düştükten sonra düne göre yüzde 2.50 kayıpla 30,022.53 düzeyine geriledi. Dün yüzde 2.65 artışla artışla kapanan Nikkei yüzde 1.34 düştü ve 21,031.31 puana geriledi. KOSPI ise yüzde 1.34 düşüşle 2,419.29 düzeyine geriledi.

Bank of America Merrill Lynch’in Facebook hisseleri için beş gün içinde ikinci kez hedef fiyatı düşürmesinin ardından Facebook hisseleri yüzde 4.9 düştü. Nasdaq yüzde 2.93 kayıpla 7,008.81 puandan kapandı.

Dow Jones neredeyse 300 puan düştü ve önceki güne göre yüzde 1.42 düşüşle 23,857 düzeyinden kapanırken, S&P 500 yüzde 1.73 düşüşle 2,612.62’den kapandı.

Dolar küresel piyasalarda değerlendi, güvenli liman yen karşısında geçen hafta 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.48 artışla 105.84 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi haftaya gerileyerek başladıktan sonra bugün yüzde 0.14’lük bir artışla 89.495 düzeyine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kazanmasına bağlı olarak düne göre yüzde 0.10’luk bir düşüşle 1.2390 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri geçen hafta yaşanan son altı ayın en büyük düşüşünün ardından, dolardaki değerlenmeye ve piyasalardaki düşüşe bağlı olarak düne göre yüzde 0.029 düşüşle 2.759 düzeyine geriledi.