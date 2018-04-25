KÜRESEL PİYASALAR – Asya ve Avrupa'dan sonra ABD borsaları da düşüşlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin Ocak 2014\'ten bu yana ilk kez yüzde 3.0 düzeyine gelmesi ve 3.0 üzerindeki seyrini sürdürmesiyle Asya ve Avrupa borsalarının ardından ABD borsaları da düşüşlerle açıldı.

ABD – Wall Street endeksleri tahvillerinin yüzde 3.0’ün üzerinde seyretmesine paralel olarak dünü düşüşlerle kapattıktan sonra, bugün de düşüşlerle açıldı. ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’in hisselerindeki yüzde 3.5 sıçrayışla 55 puan yükselişle açılan Dow Jones da yenden düşüşe geçti.

Wall Street\'te haftanın üçüncü gününde;

- Dow Jones yüzde 0.55 düşüşle 23,891.26 puana,

- S&P 500 yüzde 0.56 düşüşle 2,619.88 puana,

- Nasdaq ise yüzde 0.58 düşüşle 6,966.27 puana geriledi.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.011 artışla 2.492 düzeyindeyken, 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.021 yükselişle 3.190 düzeyinde.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.032 yükselişle tekrar yüzde 3.015 düzeyine yükseldi. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme olasılığını güçlendirerek, doları küresel piyasalarda güçlendiriyor. Ayrıca ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken, bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar tahvillerdeki yükselişe paralel olarak küresel piyasalarda değer kazandı ve bu yıl zirvelerini test eden dolar endeksi 91.00 bandının üzerine de çıktıktan sonra yüzde 0.40 yükselişle 91.16 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.28 düşüşle 1.2198 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerine çıktı ve yüzde 0.22 artışla 109.05 yen düzeyine yükseldi.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantı ve 27 Nisan\'da açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verileri öncesinde Avrupa borsalarında,

- DAX yüzde 1.21 düşüşle 12,399.21 puana,

- FTSE yüzde 0.90 düşüşle 7,358.20 puana,

- CAC yüzde 0.67 düşüşle 5,407.90 puana

- FTSE MIB yüzde 1.13 düşüşle 23,764.07 puana geriledi,

- Stoxx 600 ise yüzde 0.98 kayıpla 379.37 düzeyinde.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin tekrar yüzde 3.0\'e gelmesinin ardından Asya borsalarında,

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.28 düşüşle 22,215.32 puandan,

- Çin\'de Shanghai Borsası, yüzde 0.35 düşüşle 3,118.00 puandan,

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.01 düşüşle 30,328.15 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.62 düşüşle 2,448.81 puandan kapandı.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını genişletti ve öğleden önceki yüzde 0.98 geriledi.