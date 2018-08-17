KÜRESEL PİYASALAR – Asya piyasaları ABD – Çin arasındaki ticari gelişmelerle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri sürerken, ABD’nin Çin ile ticaret görüşmeleri için tekrar masaya oturacağı haberleriyle Avrupa’da ve Wall Street’te endeksler yükseldi.

Dolar endeksi bir yıldan fazla bir sürenin zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.32 düşüşle 96.33 düzeyine gerilerken, euro/dolar paritesi günlük yüzde 0.19 artışla 1.1401 düzeyine yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shouwen’in de dâhil olduğu bir komitenin ticaret görüşmeleri için bu ay sonunda ABD’ye gideceğini duyurdu.

WALL STREET – Endeksler Çin Ticaret Bakanlığı’nın bir komitenin görüşmeler için ABD’ye gideceğini duyurması sonrası yükseldi.

ABD’de mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat izinleri, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 1.5 artarak 1 milyon 311 bin olarak gerçekleşti.

ABD Philedelphia Fed İmalat Endeksi Ağustos’ta 22.0 gelmesi beklenirken 11.0 düzeyine gerileyerek imalat sektöründe yavaşlamaya işaret etti.

ABD haftalık işsizlik başvuruları 215 bin gelmesi beklenirken 212 bin geldi. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 750 bin olması beklenirken 1 milyon 721 bin olarak açıklandı.

- Dow Jones yüzde 1.58,

- S&P 500 yüzde 0.79,

- Nasdaq yüzde 0.42,

- Russel 2000 yüzde 0.90 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle yükseldi.

BİRLEŞİK KRALLIK’ta perakende satışları Temmuz’da yıllık yüzde 3.5 artarak beklentilerin de üzerinde geldi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Birleşik Krallık yıllık perakende satışları yüzde 3.0 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.5 artarken, aylık satışlar ise Temmuz’da yüzde 0.2 olan beklentiyi aşarak yüzde 0.7 oldu.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.06,

FTSE yüzde 0.19,

CAC yüzde 0.28,

FTSE MIB yüzde 0.08,

Stoxx 600 yüzde 0.43 yükseldi.

ASYA – Asya’da da endeksler ABD ve Çin arasındaki ticari gelişmelere paralel dalgalı seyretti.

Nikkei yüzde 0.35,

HSI yüzde 0.42,

KOSPI ise yüzde 0.28 artarken,

Shanghai yüzde 1.33 düştü.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.55 artışla varil başına 71.82 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.38 artışla 65.71 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Cuma günü 0.30 dolar azalışla 69.47 dolara düştü. Perşembe günü OPEC sepet fiyatı 69.77 dolar düzeyindeydi.