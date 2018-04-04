KÜRESEL PİYASALAR – Asya karışık kapandı, Wall Street düşüşe hazırlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı atışmaları gölgesinde Asya borsaları karışık seyirle kapandı, Wall Street düşüşlere hazırlanıyor.

Asya Borsalarında Nikkei dışında tüm endeksler günü ekside kapattı. Nikkei, Japonya’dan gelen hizmet sektörü büyüme verileriyle yükseldi ve yüzde 0.13 artışla 21,319.55 puandan kapandı.

Dün Wall Street teknoloji hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak dün 3,124.04 düzeyinden kapanan Shanghai endeksi Çin hizmetler sektörü PMI verisinin Mart ayında hız kesmesiyle birlikte yüzde 0.15 düşüşle 3,131.84 düzeyinden kapandı.

HSI ise yüzde 2.19 düşüşle 30 bin puanın altına seyrini sürdürdü ve 29,518.69 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının ardından KOSPI haftanın ikinci gününde yüzde 01.41 düşüşle 2,408.06 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını genişletti ve öğleden önceki yüzde 1.16’lık kaybı yüzde 1.64’e çıktı.

ABD borsaları, Çin’in açıkladığı yeni gümrük vergileri nedeniyle bugün de düşüşlerle açılabilir. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones’un 600 puan düşüşle açılacağına işaret eden bir hareket görülürken, Nasdaq ve S&P 500 de düşüşlerle açılması bekleniyor.

ABD borsalarında Dow Jones yüzde 1.65 yükselişle 24,033.36 düzeyine gelirken, S&P 500 yüzde 1.26 artışa 2,614.45 puana yükseldi. Önceki gün yüzde 2.74 kayıpla kapanan Nasdaq yüzde 1.04 artışla 6,941.28 düzeyine yükseldi.

Önce ABD toplam 50 milyar dolar ithalat değeri olan Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmiş, Çin de 128 ürünle karşılık vermişti. ABD’nin Çin’e gümrük vergisi uygulayacağı 1,300 ürünün listesini açıklamasının ardından bugün de Çin yine ABD’den gelen soya, otomobil ve kimyasalların dahil olduğu 106 ürünün bulunduğu yeni bir gümrük vergisine tabii ürünler listesi açıklamıştı.

Avrupa borsaları da ticaret savaşı endişelerine bağlı düşüşünü sürdürüyor.

Hem Euro Bölgesi’nden hem de en büyük ekonomilerden (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya) gelen imalat PMI verilerinin büyümenin yavaşlamasına işaret etmesinin hem de ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla DAX yüzde 1.48 düşüşle 11,820.86 puana geriledi. FTSE yüzde 0.69 kayıpla 7,000 puanın altına indi ve 6,981.14 puana geriledi. CAC da yüzde 1.00’e yakın düşüşle 5,102.86 puana geriledi. Stoxx 600 ise kayıplarını genişleterek 0.96 düşüşle 364.88 puana düştü.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.07 düştü ve 90.09 düzeyine çekildi.

Doların ticaret savaşı endişeleriyle baskılanması ve ekonomik verilerin ardından euronun değer kaybetmesiyle euro/dolar paritesi yüzde 0.11 artışla 1.2283 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.41 düşüşle 106.15 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleriyle düşüşünü sürdürdü ve yüzde 0.026 kayıpla 2.759’a geriledi.