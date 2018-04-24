KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları yükselişlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 2.99 ile Ocak 2014\'ten bu yana görülen en yüksek düzeyine tırmanması ve ABD’den gelen güçlü öncü imalat verilerinin ardından Wall Street’teki teknoloji hisselerine bağlı karışık seyre rağmen Asya borsaları yükselişlerle açıldı.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3.0\'e yaklaşmasıyla haftanın ilk gününü düşüşlerle kapatan Asya borsalarında,

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.86 yükselişle 22,278.12 puana,

- Çin\'de Shanghai Borsası, yüzde 1.86 yükselişle 3,068.81 puana,

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.99 yükselişle 30,553.71 puana yükselirken,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.45 düşüşle 2,463.10 puana geriledi.

FED – 10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası’nın (fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar küresel piyasalarda hafif değer kaybetti ve bu yıl zirvelerini test eden dolar endeksi 90.00 bandının üzerinde yüzde 0.09 düşüşle 90.84 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi dolardaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.08 düşüşle 1.2217 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 108.00 düzeyinin üzerindeki seyrine devam ediyor ve dolar 0.07 artışla 108.78 yen düzeyine yükseldi.

ABD - Dün açıklanan PMI verileri, ABD ekonomisinde imalat büyümesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti ve endeksler karışık seyirle kapandı. ABD tahvillerinin yüzde 3.0’e yakın seyretmesi, endeksleri baskılıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini güçlendirerek hem doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.

Wall Street\'te haftanın ikinci gününde;

- Dow Jones yüzde 0.06 düşüşle 24,448.69 puana gerilerken,

- S&P 500 yüzde 0.01 artışla 2,670.29 puana yükseldi.

- Nasdaq ise yüzde 0.25 düşüşle 7,128.60 puana yükseldi.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 26 Nisan’da gerçekleştireceği toplantı sebebiyle Euro Bölgesi para politikaları için önemli bir hafta olacak. 27 Nisan\'da Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de açıklanacak.

IHS Markit Economics’in Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi için açıkladığı güçlü PMI verilerinin ardından Avrupa piyasalarında;

- DAX yatay seyirle 12,572.39 puandan,

- CAC yatay seyirle 5,438.55 puandan,

- FTSE MIB yüzde 0.64 yükselişle 23,982.52 puandan,,

- FTSE yüzde 0.42 artışla 7,398.87 puandan kapandı.

- Stoxx 600 ise yatay seyirle 383.18 düzeyinde.

