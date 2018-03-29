KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları yükselişlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Mart (DHA) - ABD Borsaları’nda teknoloji hisselerindeki kayıplara bağlı düşüşler yaşanırken, dün kayıplarla kapanan Asya Borsaları, Kore geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle, Japonya ilaç sektöründeki düşüşlere rağmen yükselişlerle açıldı.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.77 artışla 3,146.63’e yükselirken, yüzde 2.50 kayıpla kapanan HSI yüzde 0.27 artışla 30,103.67 puana çıktı. Yüzde 1.34 kayıpla kapanan Nikkei ise yüzde 0.81 yükselişle 21,159.08 puana çıktı. KOSPI ise yüzde 0.57 artışla 2,433.12 puana yükseldi.

ABD borsaları Amazon, Netflix ve Apple hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak kayıplarla kapandı. Wall Street’te teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq Bileşik Endeksi günü yüzde 0.85 kayıpla kapattı ve 6,949.23 puana geriledi.

Amazon hisseleri ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketin peşine düşeceği söylentileriyle yüzde 4.4 değer kaybederken, Netflix hisseleri yüzde 4.9 ve Apple hisseleri Goldman Sachs’ın satış öngörülerini düşürmesiyle yüzde 1.1 düştü.

Dow Jones yüzde 0.04 düşüşle 23,848.42 puana düştü. S&P 500 ise yüzde 0.29 kayıpla 2,605.00 puana geriledi.

Dolar ABD’de Başkan Donald Trump’ın özel doktorunu Gazi İşleri Bakanı yapması ve ticaret savaşı endişelerinin devam etmesiyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve dolar endeksi önceki güne göre yüzde 0.14 düşüşle 89.97 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra yüzde 0.27 düşüşle 106.55 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak düne göre yüzde 0.12’lik bir yükselişle 1,2323 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri geçen haftalarda yaşanan son altı ayın en büyük düşüşünün ardından, dolardaki değer kaybıyle hafif yükseldi ve yüzde 0.008 artışla 2.783 düzeyine yükseldi.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı.

Stoxx 60, DAX ve CAC endeksleri günü yatay seyirle kapatırken FTSE yüzde 0.64 ve FTSE MIB yüzde 0.55 yükseldi

Almanya’da GfK araştırma şirketinin ekonomiye güven beklentisi olumlu olmasına rağmen, teknoloji hisselerindeki satış dalgasından Avrupa borsaları da etkilendi.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.22 yükseldi.