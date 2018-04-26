KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları karışık açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin Ocak 2014\'ten bu yana ilk kez yüzde 3.0 düzeyine gelmesi ve 3.0 üzerindeki seyrini sürdürmesiyle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde Asya borsaları karışık seyirle açıldı.

Artan borçlanma gereksinimi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin getirdiği enflasyon baskıları ABD tahvil faizlerini yukarı çekiyor ve bu yükseliş Japonya ve Almanya ile ABD\'nin tahvil getirileri arasındaki farkın dolar lehine daha da açılmasını sağlıyor. Bu durum yen ve euroyu da aşağı yönlü baskısılıyor.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin 3.022 düzeyinde olmasına paralel olarak Asya borsalarında,

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.47 artışla 22,319.61 puana yükselirken,

- Çin\'de Shanghai Borsası, yüzde 1.43 düşüşle 3,073.50 puana,

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.40 düşüşle 29,904.87 puana geriledi,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 1.11 yükselişle 2,475.97 puana geriledi.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını genişletti ve yüzde 0.41 geriledi.

ABD – Wall Street endeksleri tahvillerinin altı gündür açılışa göre yükselişle kapanması ve yüzde 3.0’ün üzerinde seyretmesine paralel olarak dünü karışık seyirle kapattı. ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’in hisselerindeki yüzde 4.2 sıçrayışla bazı endeksler yükseldi.

Wall Street\'te haftanın üçüncü gününde;

- Dow Jones yüzde 0.25 yükselişle 24,083.83 puana,

- S&P 500 yüzde 0.18 yükselişle 2,639.40 puana yükseldi,

- Nasdaq ise yüzde 0.05 düşüşle 7,003.74 puana geriledi.

İki yıllık ABD tahvilleri hafif bir düşüşle 2.484 düzeyine geriledi. 30 yıllık ABD tahvilleri ise hafif düşüşle 3.206 düzeyinde.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı gündür işlem gününü açılışa göre artıda kapatıyor.Şu anda 10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.004 düşüşle 3.02 düzeyinde. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme olasılığını güçlendirerek, doları küresel piyasalarda güçlendiriyor. Ayrıca ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken, bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar tahvillerdeki hafif gerilemeye paralel olarak küresel piyasalarda değer kaybetti fakat 91.00 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0.10 düşüşle 91.16 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi dolardaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.21 artışla 1.2185 düzeyine yükseldi.

Dolar tahvillerdeki yükselişe paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yüzde 0.09 düşüşle 109.32 yen düzeyine geriledi.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gerçekleştireceği toplantı ve yarın açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verileri öncesinde Avrupa borsalarında,

- DAX ve CAC dünü yatay seyirle kapatırken,

- FTSE yüzde 0.62 düşüşle 7,379.32 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.97 düşüşle 23,801.20 puana geriledi,

- Stoxx 600 ise yatay seyirle 380.17 düzeyinden kapandı.