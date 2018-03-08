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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – AMB söylemini değiştirdi, parite 1.24'ün üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Ticaret savaşı endişeleri ve “istisna” haberleriyle karışık seyreden küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmediği fakat varlık alım programına dair söylemini değiştirdiği kararının ardından hare

08 Mart 2018 19:25

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Ticaret savaşı endişeleri ve “istisna” haberleriyle karışık seyreden küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmediği fakat varlık alım programına dair söylemini değiştirdiği kararının ardından hareketlendi ve günün ilk saatlerinde düşüş kaydeden euro/dolar paritesi 1.24’ün üzerine çıktı.

Dolar endeksi AMB kararı sonrasında düne göre yüzde 0.05 düşüşle  89.595 seviyesine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı.

AMB Başkanı Mario Draghi’nin TSİ 16:30’da düzenlenecek basın toplantısında yapacağı açıklamalar küresel piyasalar ve iç piyasa tarafından izlenecek.

AMB’den Draghi’nin açıklamaları öncesi yapılan açıklamada AMB Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında faizlerde bir değişikliğe gidilmediği belirtildi ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetim Kurulu önemli AMB faiz oranlarının ve net varlık alımlarının uzun bir süre boyunca mevcut seviyelerinde kalmasını bekliyor.

“Olağandışı para politikalarına ilişkin Yönetim Kurulu şu anda aylık 30 milyar euro tutarındaki net varlık alımlarının, Eylül 2018 sonuna veya gerektiği durumda daha da ileri bir tarihe; enflasyon seyrinde hedefle tutarlı istikrarlı ve kalıcı bir düzelme görene kadar devam edeceğini teyit etmiştir.”

Almanya’dan gelen fabrika siparişi verilerinin beklentilerin altında kalması sonucu DAX yüzde 0.30 düşüşle 12,208.79 puana gerilerken, FTSE yüzde 0.10 yükselişle 7,165.08 seviyesine yükseldi. CAC yüzde 0.39’luk artışla 5,208.27 puan oldu. Milano’da FTSE MIB yüzde 0.57 artarken, Stoxx 600 yüzde 0.20 artışla 373.44’e çıktı.

Asya Borsaları çelik ve alüminyum istisnası olabileceği haberleriyle yükseldi. Nikkei yüzde 0.54 yükselirken, Shanghai borsası yüzde 0.40 yükselişle 3,284.60 seviyesine çıktı. Hong Kong’da HSI ise yüzde 1.42 yükselişle 30,621.90 seviyesine geldi. 

Dow Jones 300 puan düşüşün ardından günü yüzde 0.33’lük düşüşle 24,801.36 seviyesinden kapandı. S&P 500 gün içinde yüzde 1’e yakın düştükten sonra çelik ve alüminyum vergilerinde “istisna” haberleriyle kayıplarını toparlayıp günü yüzde 0.05 düşüşle kapattı. Nasdaq bileşik endeksi ise Google’ın ana şirketi Alphabet ve Facebook’taki yüzde 2.2 ve yüzde 1.3’lük yükselişkerden destek bularak yüzde 0.33’lük yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvilleri ECB toplantısı öncesinde yüzde 0.003 yükselişle 2.886 seviyesine yükseldi.

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