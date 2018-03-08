KÜRESEL PİYASALAR – AMB söylemini değiştirdi, euro kayıplarını kapattı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Ticaret savaşı endişeleri ve “istisna” haberleriyle karışık seyreden küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faizleri değiştirmediği fakat varlık alım programına dair söylemini değiştirdiği kararının ardından hareketlendi ve günün ilk saatlerinde düşüş kaydeden euro/dolar paritesi 1.24’ün üzerine çıktıktan sonra önceki güne göre yüzde 0.39 düşüşle 1.2363 seviyesine geriledi.

AMB Başkanı Mario Draghi açıklamaları sonrası yükselen Avrupa borsalarında, DAX yüzde 0.57 yükselişle 12,316.61 puana çıkarken, FTSE yüzde 0.32 yükselişle 7,181.05 seviyesine çıktı. CAC yüzde 1.14 artışla 5,246.65 puan oldu. Milano’da FTSE MIB yüzde 1.25 arttı ve 22,755.50 seviyesine geldi. Stoxx 600 yüzde 0.79 artışla 375.65 puana yükseldi.

Dolar endeksi AMB kararı sonrasında düne göre yüzde 0.15 artışla 89.770 seviyesine yükseldi.

ABD Borsaları ise Başkan Donald Trump’ın ticaret savaşı çıkışlarının korkulandan daha ılımlı olacağı beklentisiyle yükselişlerle açıldı.

Çarşamba işlem gününü yüzde 0.33’lük düşüşle kapatan Dow Jones yüzde 0.48 yükselişle 24,921.04 seviyesine yükselirken, S&P 500 yüzde 0.32 yükselişle 2,735.45 puana çıktı. Nasdaq bileşik endeksi ise Google’ın ana şirketi Alphabet ve Facebook’taki yüzde 2.2 ve yüzde 1.3’lük yükselişkerden de destek bularak yüzde 0.38 yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri AMB toplantısı öncesinde yüzde 0.003 yükselirken toplantı sonrası yapılan açıklamalarla yüzde 0.022’lik düşüşle yüzde 2.861’e geriledi.

AMB Başkanı Draghi AMB’nin bugünkü faizleri değiştirmeme kararının ardından yaptığı basın açıklamasında küresel ticaret savaşına yönelik yaptığı değerlendirmede “Korumacılık Euro Bölgesi’ndeki iyileşmeye zarar verir” dedi.

Draghi faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda “Korumacılıktaki artış ve euro döviz kurunun seyri gibi diğer etkenler Euro Bölgesi’ndeki büyüme için risk oluşturabilir” dedi.

Faizlerin değiştirilmemesine ve varlık alım programının devam etmesine karar verilen toplantıdaki kararların oy birliğiyle alındığını belirten Draghi,

AMB Euro Bölgesi ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini 2018 için Aralık 2017’deki yüzde 2.3’ten 2.4’e çıkarttıklarını, 19 üyeli birliğin 2019’da yüzde 1.9 ve 2020’de yüzde 1.7 büyümesini öngördüklerini söyledi. Yani Euro Bölgesi ekonomisi için 2018 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilirken, 2019 ve 2020 büyüme tahminleri değiştirilmedi.

Asya Borsaları çelik ve alüminyum istisnası olabileceği haberleriyle yükseldi. Nikkei yüzde 0.54 yükselirken, Shanghai borsası yüzde 0.40 yükselişle 3,284.60 seviyesine çıktı. Hong Kong’da HSI ise yüzde 1.42 yükselişle 30,621.90 seviyesine geldi.