KÜRESEL PİYASALAR – AMB kararı öncesi Avrupa borsaları tedirgin, parite düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ABD’de ticaret savaşı endişelerini tetikleyen gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya muhafiyet verebileceğini söylemesiyle Asya borsaları yükselme eğilimindeyken, Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı.

Dolar endeksi AMB kararı öncesi yüzde 0.11 yükselişle 89.736 seviyesine yükselirken euro/dolar paritesi ise yüzde 0.23 düşüşle 1.2384 seviyesine geriledi.

Avrupa Birliği’nden ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi önerilerine misilleme gelmesi de Avrupa borsalarının karışık seyrinde etkili oldu.



Almanya’dan gelen fabrika siparişi verilerinin beklentilerin altında kalması sonucu DAX yüzde 0.09 düşüşle 12,234.76 puana gerilerken, FTSE yüzde 0.13 yükselişle 7,167.06 seviyesine yükseldi. CAC yüzde 0.50’lik artışla 5,213.64 puan oldu. Milano’da FTSE MIB yüzde 0.03 yükseliş kaydederken Stoxx 600 yüzde 0.25 artışla 373.65’e çıktı.

Asya Borsaları çelik ve alüminyum istisnası olabileceği haberleriyle yükseldi. Nikkei yüzde 0.54 yükselirken, Shanghai borsası yüzde 0.40 yükselişle 3,284.60 seviyesine çıktı. Hong Kong’da HSI ise yüzde 1.42 yükselişle 30,621.90 seviyesine geldi.

Dow Jones 300 puan düşüşün ardından günü yüzde 0.33’lük düşüşle 24,801.36 seviyesinden kapandı. S&P 500 gün içinde yüzde 1’e yakın düştükten sonra çelik ve alüminyum vergilerinde “istisna” haberleriyle kayıplarını toparlayıp günü yüzde 0.05 düşüşle kapattı. Nasdaq bileşik endeksi ise Google’ın ana şirketi Alphabet ve Facebook’taki yüzde 2.2 ve yüzde 1.3’lük yükselişkerden destek bularak yüzde 0.33’lük yükseldi.