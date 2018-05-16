KÜRESEL PİYASALAR – ABD'de endeksler yükselişle açıldı, 10 yıllık tahviller yedi yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – Kuzey Kore’nin beklenen barış zirvesini iptal etmekle tehdit etmesinin ardından, ABD mortgage başvuruları, yeni konut inşaatları ve sanayi üretimi verilerine paralel Wall Street’te endeksler yükselişle açılırken, 10 yıllık ABD tahvilleri 3.071 düzeyine çıkarak 2011 yılından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcısı Pimco ise 10 yıllık ABD tahvillerinde getirinin yüzde 3.5’e kadar yükseleceğini öngörüyor.

Gelişmelere paralel olarak;

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor, yüzde 0.14 yükselişle 93.41 düzeyine yükseldi,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.35 düşüşle 1.18 düzeyinin de altına indi ve 1.1797 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.07 düzeyine kadar yükseldi. 30 yıllık tahviller ise yüzde 3.19’a yükseldi.

- 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.58 düzeyi ile 2008 yılından beri görülmemiş düzeylere yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.16 değer kaybetti ve 110.18 yen düzeyine çekildi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.06 değer kaybederek 1.3499 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 70.82 dolara gerilerken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 77.77 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD – ABD’de de endeksler tahvillerdeki yükseliş, yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları ve açıklanan ekonomik verilere paralel olarak yükselişle açıldı.

- Dow Jones yüzde 0.14 artışla 24,740.60 puana,

- S&P 500 yüzde 0.28 artışla 2,719.08 puana

- Nasdaq yüzde 0.37 yükselişle 7,378.27 puana yükseldi.

AVRUPA – Euro Bölgesi enflasyonunun yıllık bazda gerilemesine paralel, Avrupa’da endeksler siyasi belirsizliklerle boğuşan İtalya hariç yükseldi.

İtalya’da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve yine aşırı sağ Laga partilerinin koalisyon görüşmelerine paralel Milano borsası Avrupa’da negatif ayrıştı. Euro Bölgesi\'nde enflasyon Nisan\'da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.2 düzeyine geriledi. Almanya’da enflasyon ize aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.

Gelişmelerin ardından;

- DAX yüzde 0.31 artışla 13,000.89 puana,

- FTSE yüzde 0.13 artışla 7,733.02 puana,

- CAC yüzde 0.15 artışla 5,561.59 puana yükselirken,

- FTSE MIB yüzde 2.15 düşüşle 23,775.82 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.21 artışla 393.20 puanda.

ASYA – Asya’da endeksler Kuzey Kore’nin Güney Kore ile beklenen zirveyi iptal etme ihtimali, Japonya ekonomisinden gelen yavaşlamaya yönelik işaretler ve ABD tahvillerinin yüksek seyrine bağlı olarak günü düşüşle kapattı.

Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçüldü ve 2018’in ilk çeyreğinde GSYH’si yüzde 0.6 daraldı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 0.2 daralmasıydı. Daha önce yüzde 1.6 olarak açıklanan dördüncü çeyrek büyümesi ise yüzde 0.6’ya revize edildi.

Verilerin ardından;

- Nikkei yüzde 0.44 düşüşle 22,717.23 puandan

- Shanghai yüzde 0.70 düşüşle 3,169.71 puandan,

- HSI yüzde 0.13 düşüşle 31,110.20 puandan kapanırken,

- KOSPI ise yüzde 0.05 artışla 2,459.82 puandan kapandı.