KÜRESEL PİYASALAR – ABD verisi sonrası dolar zirveden uzaklaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) – ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle yükselen petrol fiyatları, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit tutma kararı ve ABD ekonomisinden gelen beklenenin altında enflasyon verileri sonrası dolar 2018 zirvelerinden uzaklaştı.

Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altında yüzde 0.04 yükselişle 92.76 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki hafif yükselişe paralel olarak yüzde 0.09 düşüşle 1.1903 düzeyinde.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyinden geriledi ve veri sonrası yüzde 0.011 düşüşle 2.96 düzeyinde.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.01 değer kaybetti ve 109.37 yen düzeyine geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ASYA – Asya’da endeksler ABD verisi sonrası Wall Street’teki yükselişlere paralel güçlü yükseliş seyrini sürdürüyor. Nikkei ve HSI endeksleri yüzde 1’in üzerinde artış yaşadı. Güçlü petrol fiyatları ve ABD enflasyonunun beklentinin altında gelmesinin ardından Asya borsalarında

- Japonya\'da Nikkei yüzde 1.16 artışla 22,758.48 puana,

- KOSPI, yüzde 0.54 artışla 2,477.45 puandan,

- HSI yüzde 1.18 artışla 31,171.52 puana yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.07 düşüşle 3,172.18 puana geriledi.

ABD - Wall Street endeksleri enflasyon verisinin ardından günü yükselişle kapattı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 arttı. Çekirdek TÜFE ise Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı.

Verilerin ardından Wall Street’te;

- Dow Jones yüzde 0.80 artışla 24,739.53 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.94 artışla 2,723.07 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.89 artışla 7,404.98 puandan kapandı.

AVRUPA – Avrupa borsaları ise İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri ve tahvil alım programını sabit tutma kararının ardından haftanın dördüncü gününü karışık seyirle kapattı. DAX ve CAC yatay seyirle günü kapatırken, FTSE yüzde 0.50 yükseldi, FTSE MIB ise yüzde 0.96 düştü.

