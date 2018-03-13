KÜRESEL PİYASALAR –  ABD verisi öncesi Avrupa borsaları yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Küresel piyasaların bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı endişelerini körükleyen açıklamalarıyla düşüşler yaşamasının ardından Avrupa Borsaları yükselişte.

DAX yüzde 0.25 yükselişle 12,450.04 puana çıkarken, FTSE yüzde 0.13 düşüşün ardından tekrar yükselerek günlük kaybını sildi ve yüzde 0.07 artışla 7219.48 puana çıktı. Dünkü işlem gününü 0.23’lük artışla kapatan FTSE MIB yüzde 0.34’lük bir artışla 22,841.46 puana çıktı. CAC yüzde 0.58’lik artışla 5,307.06 puana çıkarken, önceki işlem gününde yatay seyreden Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.18 artışla 379. 98 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Broadcom-Qualcomm birleşmesinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına ters düştüğünü söylemesinin ardından haftaya istihdam verilerinden destek bularak açılan ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.62 düşüşle 25,178.61 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 0.13 düşüşle 2,783.02 puana gerşkedi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0.36 yükselişle 7,588.33 puana çıktı.

Dolar Endeksi enflasyon verisi öncesi tekrar 90 düzeysinin altına geriledikten sonra tekrar yükselerek düne göre yüzde 0.18 artışla 90.061 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.04 düşüşle 1.2327 düzeyine geriledi.

ABD Hazine Bakanlığının yüzde 2.889 getiriyle 21 milyar dolar tutarında 10 yıllık ABD hazine tahvili ihraç etmesiyle 10 yıllık ABD tahvilleri hafif bir yükselişle yüzde 2.879 düzeyine yükseldi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 düzeyini görmedi.

ABD borsaları da Trump’ın açıklamaları ve enflasyon verisi öncesi karışık seyretti. Nikkei yüzde 0.57 artışla 21,968.10 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.20 düşüşle 3,319.083 oldu. Hong Kong’da HSI yüzde 0.20 düşüşle 31,532.50’ye yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.20 yükseldi.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, yen karşısında yüzde 0.69’luk bir yükselişle bu sabah 107.14 düzeyine yükseldi.