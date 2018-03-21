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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – ABD tahvilleri Fed öncesi zirveleri test etti (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – ABD Merkez Bankası’nın bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi faiz toplantısı öncesinde 2 yıllık ABD tahvilleri 2008 yılındaki zirvesini yeniden test etti ve 2

21 Mart 2018 15:01

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – ABD Merkez Bankası’nın bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi faiz toplantısı öncesinde 2 yıllık ABD tahvilleri 2008 yılındaki zirvesini yeniden test etti ve 2.35 düzeyini gördükten sonra 2.337 düzeyine geriledi. 5 yıllık ABD tahvilleri ise 2.7 düzeyine yükselerek Nisan 2010’dan bu yana en yüksek düzeye çıktı ve sonrasında 2.688 düzeyine çekildi. 10 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.004 artışla 2.885 düzeyine yükseldi.

Avrupa borsaları Fed öncesi karışık seyirle açıldı. DAX yüzde 0.14 yükselişle 12,324.74 puana çıkarken, FTSE yüzde 0.27 düşüşle açıldı ve 7,042.19 puana geriledi. CAC’da düşüş yüzde 0.06 olurken, FTSE MIB ise yüzde 0.09 artışla 22,818.96 puana yükseldi. Stoxx 600 önceki güne göre yüzde 0.05 düşüşle 375.39 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi Fed öncesi yüzde 0.35 artışla 1.2282 düzeyinde. Dolar yene karşı ise yüzde 0.23 değer kaybederek 106.27 düzeyine indi.

Dolar endeksi ise yüzde 0.28 düşüşle Fed faiz kararı öncesi 90.120 düzeyinde.

Asya borsaları Fed öncesi hafif yükselişlerle açıldıktan sonra günü düşüşlerle kapattı. Shangai Borsası yüzde 0.45 yükselişle açıldıktan sonra yüzde 0.27 düşüşle 3,281.59 puana geriledi. HSI yüzde 0.93 artışın ardından düne göre yüzde 0.43 düşüşle 31,414.52 puana geriledi. KOSPI de artışla açıldıktan sonra yüzde 0.02 düştü ve 2,484.97 puana geriledi. Nikkei yüzde 47 düşüşle 21,380.97 düzeyine geriledi.

ABD Borsaları ise Fed öncesi yükselişlerle kapandı. Dow Jones yüzde 0.47 artışla 24,727.27 düzeyinden kapanırken, S&P 500 yüzde 0.15 artışla 2,716.94 düzeyinden kapandı. Nasdaq, Facebook hisselerinde yaşanan düşüşün ardından günü yüzde 0.27 artışla 7,364.30 düzeyinden kapandı.

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