Küresel piyasalar ABD'nin açıklayacağı enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasaların dikkati, para politikasının seyri için önem arz eden ABD'nin bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Bloomberg'in haberine göre küresel piyasaların gündeminde ilk sırada yer alan ABD enflasyon verileri için düzenlenen Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin öngörüsü ise TÜFE'de yıllık yüzde 2,5 artış yaşanacağı yönünde.

ABD tahvil ihraçları sonrası Amerikan hisseleri rekor tazeledi. Yükseliş dalgası Asya-Pasifik'e yansıdı. Asya'da Hong Kong Hang Seng ile Güney Kore Kospi'de günlük prim yüzde 1'i buldu.

ABD'nin üç ve 10 yıllık tahvil ihalelerine yeterli talebin gelmesi sonrasında, S&P 500 rekor seviyeleri görürken, vadeli olanlarda yeni işlem gününe yatay girdi.

İhaleleri sonrası Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 yukarıda işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi de iki baz puan yükselerek 1,69'dan işlem gördü.

CBS televizyonunda yayınlanan "60 Dakika" programında konuşan Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell faizi artırmadan önce enflasyon verilerini beklemeyi göze alabileceklerini söyledi.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine vurgu yaparak "Bunu sağladığımızda, faiz oranlarını o zaman artıracağız" diye konuştu.

Faiz oranlarıyla ilgili soruya ise Powell, bu yıl faiz oranlarına artış yapmalarının olası olmadığını aktardı.