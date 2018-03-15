KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları ticaret savaşları gölgesinde karışık açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mart (DHA) – Ticaret savaşı endişeleri dün en çok ABD borsalarını düşürdükten sonra, bugün de ABD borsaları ticaret savaşı endişelerine bağlı karışık seyretti.

Uçak üreticisi Boeing hisselerinin Çin ile girilecek bir ticaret savaşı endişeleriyle düşmesi ABD borsalarındaki düşüşlerde etkili oldu. Hisselerdeki kazançlar ise borsaları yukarı yönlü hareket ettirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow olurken, Kudlow’un “Çin sert bir tepkiyi haketti” açıklamasıyla Dow Jones yüzde 1.0 düşüşle 25 bin puanın altına inerek 24,758.12 puana geriledikten sonra hisselerdeki kazançlara bağlı yüzde 0.35 yükselişle 24,844.63 puana çıktı. S&P 500 yüzde 0.57 düşüşle 2,749.91 düzeyine geriledikten sonra yüzde 0.10 yükselerek 2,752.62 puana çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.19 kayıpla 7,496.81 düzeyine geriledikten sonra yüzde 0.06 yükselişle 7,501.61 düzeyine döndü.

Avrupa hisse piyasaları ticaret savaşı endişelerine rağmen, şirket kazançlarına bağlı yükseldi.

Adidas hisselerinin yüzde 11 yükselmesinin ardından DAX yüzde 0.66 artışla 12,319.49 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.11 artışla 7,140.39 puana yükseldikten sonra 7,134.97 puana geriledi. CAC, Fransa’dan gelen güçlü ekonomik veriler ve Fransa Merkez Bankası’nın büyüme tahminini yükseltmesiyle yüzde 0.46’lık bir yükselişle 5,257.61 puana yükselirken, FTSE MIB sabah saatlerindeki düşüşün ardından yüzde 0.63 artışla 22,593.71 puana yükseldi. Stoxx 600 ise dünkü yatay seyrinin ardından yüzde 0.35 artışla 376.24’e yükseldi.

Sigorta sektöründeki yüzde 0.7’lik artışla sevinen Avrupa Borsalarında Generali hisseleri yüzde 1.5 artarken, Munich Re hisseleri de 1 milyar euro hisse geri alım programı duyurduktan sonra yüzde 1.3 arttı.

Dolar endeksi düne göre yüzde 0.18 artışla 89.865 düzeyine yükselidi.

Euro/dolar paritesi ise doların küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerine bağlı olarak yaşadığı değer kaybıyla yüzde 0.19 düşüşle 1.2341 düzeyine geriledi.

Güvenli liman yene karşı da değer kaybeden dolar 106.00 düzeyinin de altına geriledi ve yüzde 0.35 düşüşle 105.95 düzeyine geldikten sonra tekrar yükselişle 106.07 düzeyine yükseldi.

Asya borsaları ticaret savaşı endişeleri gölgesinde karışık seyretti.

Nikkei yüzde 0.12 yükselişle 21,803.95 düzeyine çıkarken, Shanghai borsası yüzde 0.36 düşüşün ardından yüzde 0.01 yükselerek 3,291.61 puana çıktı. Hong Kong’da HSI yüzde 0.34 yükselişle 31,541.10 puana yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.25 artışla 2,492.38 puana çıktı.

ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.004 düşüşle yüzde 2.813 düzeyine geriledi. 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise Eylül 2008’den beri görülmemiş bir düzey olan 2.313’e yaklaşarak 2.291 seviyesini gördü ve tekrar düşerek 2.278 düzeyine geriledi.