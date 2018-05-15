KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları düşüşte, 10 yıllık tahviller 3.059'u gördü

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Petrol fiyatları kesintiler ve İran’a uygulanacak yaptırımlarla tekrar yükselişte, Almanya ekonomisinin büyümesi ilk çeyrekte hız kesti ve Fransa ekonomisi 2017 büyümesini yukarı yönlü revize etti. ABD perakende satışlarının Nisan’da yüzde 0.3 arttığına işaret eden verinin ardından, özellikle Home Depot perakende zincirinin beklentilerin altında satış açıklamasıyla Wall Street’te endeksler düşüşle açıldı.

ABD\'de ise 10 yıllık tahviller 2018’in yeni en yüksek düzeyini gördü, ve 3.059 düzeyine yükseldi. İki yıllıklar ise 2008\'den beri görülmemiş düzeylerde.

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin üzerine çıktı, yüzde 0.73 yükselişle 93.35 düzeyine yükseldi,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.77 düşüşle tekrar 1.19 düzeyinin altına indi ve 1.1833 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyine tekrar aştı ve 3.59’a kadar yükseldikten sonra yüzde 0.061 yükselişle 3.056 düzeyinde.

- 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.568 düzeyi ile 2008 yılından beri görülmemiş düzeylere yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.60 değer kazandı ve 110.31 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.68 değer kaybederek 1.3462 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 70.83 dolara gerilerken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 78.25 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD - ABD’de perakende satışlar Nisan’da yüzde 0.3 arttı, Mart ayı perakende satışları ise yüzde 0.8 artış olarak revize edildi. Yıllık bazda artış ise yüzde 4.7 oldu. Geçtiğimiz hafta beklenenin altında gelen enflasyon verileri ve bugün açıklanan perakende satış verilerine paralel olarak Wall Street’te

- Dow Jones yüzde 0.61 düşüşle 24,747.76 puana

- S&P 500 yüzde 0.61 düşüşle 2,713.55 puana

- Nasdaq yüzde 0.87 düşüşle 7,348.32 puana geriledi.

AVRUPA – Almanya’nın GSYH verileri açıklandı ve Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinin büyümesi ilk çeyrekte yüzde 0.3’e yavaşladı. Fransa 2017 büyümesini yüzde 2.0’den yüzde 2.3’e revize etti. Birleşik Krallık’tan gelen veriler ise güçlü bir istihdam pazarına işaret etti. Birleşik Krallık’ta işsizlik Mart’ta değişmeyerek yüzde 4.2 düzeyinde kaldı. İstihdama katılım bir önceki çeyreğe göre 197 bin arttı.

Verilerin ardından haftanın ikinci işlem gününde;

- DAX yüzde 0.17 düşüşle 12,958.78 puana gerilerken,

- FTSE yüzde 0.17 artışla 7,715.19 puana

- CAC yüzde 0.14 artışla 5,548.41 puana,

- FTSE MIB ise yüzde 0.18 artışla 24,263.93 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.02 düşüşle 392.12 puanda.

ASYA – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE’ye uygulanan yaptırımlardan vazgeçildiğini açıklamasıyla, ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesine paralel Shanghai Asya’da pozitif ayrıştı. Endeksler günü düşüşle kapattı.

Beklentileri karşılamayan ABD enflasyon verisi sonrası haftayı güçlü yükselişlerle kapatan Asya borsaları küresel ticaret savaşına ilişkin görüşmeler ve petrol fiyatlarının üç buçuk yılın zirvesinden uzaklaşmasının ardından;

- Shanghai yüzde 0.58 artışla 3,192.58 puana yükselirken,

- Nikkei yüzde 0.21 düşüşle 22,818.02 puandan

- HSI yüzde 1.13 düşüşle 31,185.98 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.71 düşüşle 2,458.54 puandan kapandı.