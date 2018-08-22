KÜRESEL PİYASALAR – "ABD-Çin" etkisiyle Asya borsaları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) – Asya borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerin ardından dalgalı seyrini sürdürüyor.

ASYA - ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin etkisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in vergi yolsuzluğuna ilişkin suçlamaları kabul etmesiyle Asya borsalarında gün içi işlemlerde karışık bir seyir görüldü. Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 0.64,

- HSI yüzde 0.34,

- KOSPI yüzde 0.14 artışla,

- Shanghai yüzde 0.68 düşüşle kapandı.

WALL STREET – S&P 500 endeksinin dün tarihini rekorunu kırmasının ardından yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları kapsamında güçlenen ekonomi ve artan kurumsal kârların etkisiyle endekslerde görülen boğa piyasasının süreceği iddialarıyla ABD borsaları artışla kapandı. ABD piyasalarında;

- Dow Jones yüzde 0.25,

- S&P 500 yüzde 0.21,

- Nasdaq yüzde 0.49,

- Russel 2000 yüzde 1.14 yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.55 artışla varil başına 73.03 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.56 artışla 66.21 dolardan işlem görüyor.