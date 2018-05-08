KÜRESEL PİYASALAR - Asya borsaları yükselişlerle açıldı, gözler Trump kararında

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – Küresel petrol fiyatlarının 70 doların üzerinden tekrar gerilemesinin ardından Asya borsaları yükselişlerle açıldı. Pyasalar ABD Başkanı Donald Trump\'ın nükleer anlaşmaya ilişkin kararına odaklandı. Trump kararını, beklendiği üzere 12 Mayıs\'ta değil bugün açıklayacak.

İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin olarak Avrupa\'daki müttefiklerine 12 Mayıs\'a kadar süre veren ABD Başkanı Donald Trump\'a odaklanan küresel piyasalarda gözler, Başkan\'ın bugün (TSİ 2100) yapması beklenen açıklamaya çevrildi. Trump\'ın İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini ilan etmesi durumunda, piyasalarda risk algısını artması, petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.

ASYA – Trump\'ın kararı öncesi Asya borsalarında;

• Japonya\'da Nikkei yğzde 0.18 artışla 22,508.69 puana,

• Shanghai yüzde 0.71 artışla 3,158.88 puana,

• HSI yüzde 1.40 yükselişle 30,413.20 puana yükselirken,

• Güney Kore’de KOSPI, yüzde 0.38 düşüşle 2,451.98 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağı beklentisini güçlendiren güçlü ekonomik verilerle dolar endeksi 2018 zirvelerine yakın seyrederken, ABD borsaları da enerji hisselerindeki yüzde 2’lik artışa bağlı olarak yükselişlerle açıldı.

Apple’a bağlı teknoloji rallisinin ardından haftanın ilk gününde;

• Dow Jones yüzde 0.77 artışla 24,450.48 puana,

• S&P 500 yüzde 0.35 artışla 2,672.63 puana,

• Nasdaq yüzde 0.77 artışla 7,265.21 puana yükseldi.

ABD - ABD’de geçen hafta açıklanan istihdam ve ücretlerinin beklentilerin altında gelmesi, piyasaların ABD ekonomisine olan güveni zedelemedi. Fed’in bu yıl faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle dolar güçlü seyrini sürdürüyor ve 2018 zirvesine tekrar yaklaştı.

• Dolar dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 92.72 düzeyine geriledi

• 10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif yükselişle 2.953 düzeyine yükseldi

• Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.14 değer kaybetti ve 108.93 yen düzeyine geriledi.

• Euro/dolar paritesi dolardaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.07 yükselişle 1.1928 düzeyine yükseldi.

AVRUPA – Almanya’dan gelen beklenenin altında fabrika siparişleri euroyu aşağı yönlü baskıladı. Dün de Nisan Perakende PMI Euro Bölgesi için Mart’taki 50.1 düzeyinden 48.6’ya gerilerken, bu 17 ayın en sert aylık düşüşüne işaret etmişti.

Birleşik Krallık’tan bu hafta sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın ise faiz kararı var.

Verilerin ardından Trump kararı öncesinde Avrupa borsalarında:

• DAX ve CAC dünü yatay seyirle kapatırken,

• FTSE ‘Banka Tatili’ nedeniyle kapalıydı.

• FTSE MIB ise yüzde 0.86 artışla 24,544.26 puandan kapandı.