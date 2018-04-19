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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR - Asya borsaları yükselişlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak Asya borsaları yükselişlerle açıldı

19 Nisan 2018 12:10

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak Asya borsaları yükselişlerle açıldı.
ASYA - Japonya\'da Nikkei yüzde 0.41 artışla 22,249.38 puana yükseldi. Çin\'de yabancı yatırımcılar için yerel ortak koşulunun kalkacağı açıklamalarının ardından Shanghai Borsası\'nda yükseliş sürdü ve yüzde 1.12 artışla 3,126.06 puana yükseldi.
Hong Kong’da HSI yüzde 1.51 artışla 30,742.72 puana, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.3 artışla 2,487.71 puana yükseldi.
ABD - ABD borsalarında Suriye’ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle endeksler günü yükselişle açtıktan sonra karışık seyirle kapandı. Dow Jones hafif düştü, S&P 500 yüzde 0.08 yükseldi, Nasdaq ise yüzde 0.19 yükseldi.
FED - Dolar 90.00 bandının altında yüzde 0.02’lik düşüşle 89.608 düzeyine çekildi.
Euro/dolar paritesi yüzde 0.05 artışla 1.2378 düzeyine yükseldi.
Dolar, ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.15 artışla 107.40 yen düzeyine yükseldi.
İki yıllık ABD tahvillerinde 10 yılın yeni zirvesi görüldü. 6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye gelen ABD tahvili getirileri 2.542 oldu.
On yıllık ABD tahvillerinin getirisi yüzde 0.002 artışla yüzde 2.869 düzeyinde.

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