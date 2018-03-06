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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR - Asya borsaları ticaret savaşından korkmuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle, Asya borsaları yükselişe geçti

06 Mart 2018 12:30

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle, Asya borsaları yükselişe geçti.
Japonya\'da Nikkei yüzde 1.89 yükselerek 21,443.05 düzeyine gelirken, Shanghai Borsası yüzde 0.76 yükselişle 3,281.90 düzeyine çıktı. Hong Kong Borsası\'nda ise artış yüzde 1.68 oldu.
ABD borsaları da ticaret savaşına yönelik endişelerin hafiflemesiyle dün işlem gününü yükselişlerle kapattı. Dow Jones Endeksi yüzde 1.37 yükselirken, Nasdaq yüzde 1.0, S&P 500 yüzde 1.10 arttı.
Avrupa\'da ise İtalya\'da aşırı sağ ve euro karşıtı Beş Yıldız hareketinin en fazla oyu aldığı seçimlerde hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağı sonucuyla piyasalar karışık seyir izledi. FTSE yüzde 0.65 artarken DAX ve CAC endeksleri günü ytay seviyede kapattı. Milanoda FTSE MIB yüzde 0.42\'lik düşüşle 21,819.91 puana geriledi.
Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen değer kaybederken dolar endeksi yüzde 0.07\'lik bir düşüşle 89.95 düzeyine geriledi.

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