KÜRESEL PİYASALAR - Asya borsaları KOSPI hariç, yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle yükselen petrol fiyatları, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit tutma kararı ve ABD ekonomisinden gelen beklenenin altında enflasyon verileri sonrası dolar 2018 zirvelerinden uzaklaşan seyrini sürdürüyor. Asya borsaları haftaya yükselişle başladı.

ASYA – Beklentileri karşılamayan ABD enflasyon verisi sonrası haftayı güçlü yükselişlerle kapatan Asya borsaları yeni haftaya da yükselişle başladı. Asya borsalarında;

• Japonya\'da Nikkei yüzde 0.50 artışla 22,872.39 puana

• Shanghai yüzde 0.28 artışla 3,172.07 puana

• HSI yüzde 1.10 artışla 31,464.81 puana yükselirken

• KOSPI negatif ayrıştı ve yüzde 0.06 geriledi.

Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altında yüzde 0.14 kayıpla 92.40 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak yüzde 0.26 artışla 1.1973 düzeyinde.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyinden geriledi ve veri sonrası yüzde 0.011 düşüşle 2.96 düzeyinde.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.06 değer kaybetti ve 109.31 yen düzeyine geriledi.

Sterlin BoE faiz kararı sonrası dolar karşısında günlük yüzde 0.16 değerlenerek 1.3562 düzeyine yükseldi.

ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 70.46 dolarda, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 76.72 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD - Wall Street endeksleri enflasyon verisinin ardından günü yükselişle kapattı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 arttı. Çekirdek TÜFE ise Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı.

Verilerin ardından Wall Street’te haftanın son işlem gününde

- Dow Jones yüzde 0.37 artışla 24,831.17 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.17 artışla 2,727.72 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.03 düşüşle 7,402.88 puandan kapandı.

AVRUPA – Avrupa borsaları İtalya\'daki siyasi belirsizliğin bir nebze azalmasının ardından haftanın son işlem gününü karışık seyirle kapattı. FTSE ve FTSE MIB yükselişle kapanırken, DAX ve CAC yatay seyretti.