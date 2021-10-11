Küresel Organize Suç Endeksi: Türkiye organize suçta Avrupa birincisi

Türkiye, Uluslararası Organize Suça Karşı Küresel Inisiyatif tarafından yayınlanan Küresel Organize Suç Endeksi'nde 12'nci sırada yer aldı.

Endekse göre Türkiye'nin 10 üzerinden 6,89 olarak hesaplanan organize suç puanı Avrupa ülkelerinin tamamından ve 10 yıldan uzun süredir savaş altında olan Suriye'den yüksek.

Bianet'in haberine göre, endekste ülkeler ve bölgeler "suç", "suç piyasası", "suç aktörleri" ve "direnç" olmak üzere dört ayrı kategori ve alt kategorilerde puanlanıyor.

Raporun Asya bölümünde incelenen Türkiye, suç puanında kıta ülkelerinden İran, Afganistan ve Irak'ın arkasından dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye'nin de bulunduğu Batı Asya bölgesi ise ortalama 5.78 suç puanıyla dünyada suçun en yüksek olduğu bölge oldu. Dünyada suç puanı en yüksek olan ülkeler ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti (7,75) Kolombiya (7,66) ve Myanmar (7.59).

Rapordaki dört kategoriye göre Türkiye'nin durumu:

İnsan kaçakçılığında birinci

Türkiye, 6,40 puanla suç piyasası kategorisinde dünya genelinde 13. sırada.

Suç piyasası bölümünün alt kategorilerinde ise Türkiye insan ticaretinde 7,0, insan kaçakçılığında 9,0, silah ticaretinde 9,0, flora suçlarında 4,0, fauna suçlarında ise 3,0 puan aldı.

İnsan kaçakçılığında dünya genelinde en yüksek puanı alan Türkiye, silah ticaretinde de ilk sırayı Demokratik Kongo ve Irak'la paylaşıyor.

"Devlete ilişik" suçta ikinci

Suç aktörleri kategorisinde de 7,38 puanla 12'nci sırada yer alan Türkiye'nin bu bölümün alt kategorilerindeki puanları ise "mafya tarz gruplar"da 8,0, "suç şebekeleri"nde 7,5, "devlete ilişik aktörler" de 9,0 ve "yabancı aktörler"de 5,0.

Devlete ilişik aktörler kategorisinde Suriye 10 tam puanla birinci sırada yer alırken onu 9 puanlı ülkeler Türkiye, Demokratik Kongo, Güney Sudan ve Afganistan takip ediyor.

Düşük direnç

Raporda "yüksek suç oranı-düşük direnç" kategorisinde bulunan 57 ülke arasında bulunan Türkiye, suça karşı direnç sıralamasında BM üyesi 193 ülke arasında 151'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ortalama direnç puanı 3,54. Alt kategorilerdeki puanları ise toprak bütünlüğünde 6,5, para aklamaya karşı sistemlerde 2,0, ekonomik regülasyon kapasitesinde 4,0, kurban ve tanık desteğinde 4,0, suç engellemede 3,5 ve suça karşı devlet dışı aktörlerde 3,5 olarak belirlendi.

Endekse göre dünyada suça karşı direnci en yüksek olan ülkelerse Finlandiya (8,42), Lihtenştayn (8,42), Yeni Zelanda (8,38), Danimarka (8,21) ve İzlanda (8,04).