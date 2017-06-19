Küresel Medya Forumu başladı

Almanya'nin Bonn kentinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan Küresel Medya Forumu'na (GMF) 130 ülkeden yaklaşık 2 bin katılımcı bekleniyor. Katılımcılar özel davetle girilebilen atölye çalışmalarından, büyük forum sunumlarına kadar 40 farklı etkinliğe iştirak edebilecekler.

Konferansa katılanlar arasında Avrupa Parlamentosu Genel Sekreteri Klaus Welle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktör Yardımcısı Frank La Rue, Rus muhalif Mihail Hodorkovski, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty ve Amerikan Kadın Yürüyüşü girişiminin kurucularından Carmen Perez de bulunuyor.

Limbourg: Düşünce özgürlüğü sizden daha güçlü

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, GMF'in açılış konuşmasında, "On yıl önce burada, Bonn'da ilk Küresel Medya Forumu'nu gerçekleştirdik. Nispeten sakin dönemlerdi" ifadesini kullandı. Limbourg, o dönem henüz Avrupa'daki mali kriz, Ukrayna savaşı, Arap dünyasının büyük bölümündeki kanlı çöküş ve Avrupa'ya yönelik mülteci akını gibi gelişmelerin yaşanmamış olduğuna dikkat çekti.

Limbourg, "Milliyetçilik kenardaki bir konuydu. Donald Trump'ın TV şovu vardı ama nükleer füzeleri yoktu. Ve sadece küçük bir azınlık Brexit hayali kuruyordu" diye ekledi. Şu an ise daha çalkantılı bir dönemden geçildiğini belirten Limbourg, bu durumun özelikle gazetecilerin ve yabancı yayıncıların çalışmalarını etkilediğini söyledi.

Limbourg, bir ülkede uluslararası yayın kuruluşlarının kullanımı ile uygulanan baskının doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Tüm despotlar, otokratlar ve şiddet uygulayan iktidarlara bugün buradan söylüyorum: Düşünce özgürlüğünü sonsuza dek bastıramayacaksınız. Düşünce özgürlüğü sizden daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Dijital gelecek

Küresel Medya Forumu Direktörü Patrick Leusch, bu yılki konferansta, işyerinde dijital gelecek üzerine odaklanıldığını belirtti.

Leusch, "Gazetecilik büyük bir balon içinde tutuluyor. Herkes gönderici ve alıcı. Ve büyük soru: Nasıl halen güvenilir olabiliriz?" ifadesini kullandı.

Güvenilirlik, panel katılımcılarının kongrede ele alacağı konuların başında geliyor. Forumda bu kapsamda gerçekleştirilen oturumlardan birinin başlığı da "Yalanların yayılması - gerçek ötesi siyaset çağında medya".

© Deutsche Welle Türkçe

Matthias von Hein