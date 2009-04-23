Küresel krize, turist kıstası

Dış ülkelerden Türkiye’ye gelen turistlerin, ekonomik krize karşı önlemleri, ülkelerine göre değişiklik gösteriyor.



Hollandalı turistler, otel yıldızını düşürebiliyor ama tatil için krizi engel görmüyor. Ruslar tasarrufu tercih ederken, Balkan ülkelerinden daha çok öğrenciler geliyor ve bir odayı 4 kişi paylaşabiliyor. İngiliz, bira parasına göre tercihte bulunuyor.



Dünya çapında yaşanan ekonomik krize rağmen özellikle Avrupa ülkeleri vatandaşlarının tatil yapmaktan vazgeçmedikleri, ancak kendilerine göre tasarruf önlemleri aldıkları bildirildi.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Bülent İlbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ile kıyasladıklarında ön rezervasyonların gelmeye başladığını, 2008'in bu döneminde yüzde 60 civarında olan rezervasyonların şu sıralarda yüzde 55'lerde bulunduğunu söyledi. İlbahar, “Belki otellerimiz geçen yılki gibi dolup taşmayacak ama döviz kurlarından dolayı iyi olacağını tahmin ediyorum” dedi.



İlbahar, 2009 yılının özellikle Rusya'da biraz sıkıntı yarattığını, 2-3 kez devalüasyon olduğunu, bunun bu ülkeden gelebilecek turist sayısını etkileyebileceğini belirtti.



5 yıldız yerine 4 yıldız



Hollandalıların ise kriz nedeniyle tatillerinden kesinlikle kısıntı yapmadıklarını ifade eden İlbahar, “Onlar tatili hiçbir şeye değişmiyorlar. 5 yıldız yerine 4 yıldızı tercih ediyorlar. Tatile gitmeleri bir elzem, zorunluluk gibi. Kesinlikle planlarını değiştirmiyorlar” dedi.



Romanya'dan turistlerin gelmeye başladığını belirten İlbahar, bu ülkede öğrencilerin 4.5 aya uzanan tatil süreleri bulunduğunu kaydetti.



Balkan ülkelerinin genellikle tatil için Kuşadası’nı tercih ettiğini, bu ülkeden ağırlıklı olarak öğrencilerin geldiğini bildiren İlkbahar, şöyle devam etti:



“İki hafta önce gittiğim fuarda gördüğüm, 10 binin üzerinde talebe gelecek. Onlar yarım pansiyon kalıyorlar, tercih ettikleri fiyatlar biraz ucuz gerçi. Odalarında 3-4 kişi kalmayı tercih ediyorlar. Bu da bir nebze olsun otellere nefes aldırıyor. Yani örneğin yarım pansiyona 12'şer avro veriyorsunuz, oda 48 avroya geliyor. Bu da otelleri tatmin edebiliyor.”



İngilizler bira parasına bakıyor



İngilizlerin ise gidecekleri ülkeleri bira parasına göre değerlendirdiklerini ifade eden İlbahar, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi nedeniyle İngilizlerin geçen yıl 2 paunda içtikleri bir şişe biranın, bu yıl 1 paunda düştüğünü belirtti. İlbahar, “Buna göre hesap yapıyorlar. Ayrıca İngiltere'de ekonomik durum çok kötü değil” dedi.



Bülent İlbahar, ekonomik kriz nedeniyle turizmin olumsuz etkileneceğine ilişkin beklentinin gerçekleşmeyeceğini, rezervasyonların bunu gösterdiğini söyledi.

