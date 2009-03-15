Küresel kriz yardım çalışmalarını da vurdu

Küresel ekonomik krizin mağdurları arasında uluslararası yardım kuruluşları da var. Dünya Sağlık Örgütü uyardı: acil önlem alınmazsa, her yıl 400 bin çocuğun ölebilir.



Küresel krizle birlikte uluslararası yardım kuruluşlarının da kaynaklarının tükendiği belirtiliyorlar. Kriz nedeniyle ülkeler artık kesenin ağzını açarken iki kez düşünüyor.



Özellikle az gelişmiş ülkelerde hamile bakımı ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması için yürütülen çabalar ekonomik krizden olumsuz etkileniyor.



NTV'nin haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan bu tablo karşısında uyarıyor; küresel ekonomik kriz, yılda 200 bin ila 400 bin çocuğun ölümüne neden olabilir.



Margaret Chan gelecek için karanlık bir tablo çizdi: “Harekete geçmezsek bu çocukların öleceğinden emin olabiliriz. Önlem almazsak hamilelik ve doğum sırasında daha fazla kadın yaşamını yitirecek, yetersiz beslenme ve temiz su kaynakları bulunmaması nedeniyle daha fazla çocuk ölecek”



Özellikle kadın ve çocukların savunmasız olduğuna dikkat çeken Chan, gelişmiş ülkelerin liderlerini krize karşı önlem alırken dayanışma içinde davranmaya çağırıyor ve bencil olmamaları konusunda uyarıyor.



90 milyon kişinin aşırı yoksul olma riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Douglas Alexander da ekonomik krizin insani bir krize dönüşmemesi için önlem almaları gerektiğini belirtiyor.

