Küresel kriz tartışılacak

TÜSiAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 17 Aralık 2008 Çarşamba günü Ceylan Intercontinental Oteli’nde “Küresel Mali Kriz ve Para Politikası” başlıklı bir
konferans düzenleyecek.
Konferansın açılış konuşması TÜSiAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar tarafından yapılacak.
Küresel mali krizin ABD Merkez Bankası (FED) ve Türkiye perspektifinden masaya yatırılacağı
konferans iki oturumdan oluşacak. Konferansın “ABD’de Kriz ve Parasal Önlemler” başlıklı ilk
oturumuna, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selva Demiralp başkanlık yapacak.
Oturumda, Amerikan Merkez Bankası FED’in Chicago ve New York şubeleri’nde Araştırma
Bölümü Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Williams College Öğretim Üyesi Prof.
Kenneth Kuttner ve FED Para Piyasaları Bölümü Başkan Yardımcısı ve Para ve Rezerv Analiz
Bölümü Şefi Dr. Seth Carpenter birer sunum gerçekleştirecek.
Konferansın “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde ve Türkiye’de Parasal Önlemler” başlıklı ikinci
oturumuna ise, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sumru Altuğ başkanlık yapacak. Bu
bölümde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erdem Balçı ve
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Refet Gürkaynak birer konuşma yapacak.
Tarih: 17 Aralık 2008, Çarşamba
Saat: 09:00-12:15
Yer: Ceylan Intercontinental Oteli, Anadolu Salonu