Küresel kriz tartışılacak

TÜSiAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 17 Aralık 2008 Çarşamba günü Ceylan Intercontinental Oteli’nde “Küresel Mali Kriz ve Para Politikası” başlıklı bir

konferans düzenleyecek.



Konferansın açılış konuşması TÜSiAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar tarafından yapılacak.

Küresel mali krizin ABD Merkez Bankası (FED) ve Türkiye perspektifinden masaya yatırılacağı

konferans iki oturumdan oluşacak. Konferansın “ABD’de Kriz ve Parasal Önlemler” başlıklı ilk

oturumuna, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selva Demiralp başkanlık yapacak.



Oturumda, Amerikan Merkez Bankası FED’in Chicago ve New York şubeleri’nde Araştırma

Bölümü Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Williams College Öğretim Üyesi Prof.

Kenneth Kuttner ve FED Para Piyasaları Bölümü Başkan Yardımcısı ve Para ve Rezerv Analiz

Bölümü Şefi Dr. Seth Carpenter birer sunum gerçekleştirecek.



Konferansın “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde ve Türkiye’de Parasal Önlemler” başlıklı ikinci

oturumuna ise, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sumru Altuğ başkanlık yapacak. Bu

bölümde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erdem Balçı ve

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Refet Gürkaynak birer konuşma yapacak.



Tarih: 17 Aralık 2008, Çarşamba

Saat: 09:00-12:15

Yer: Ceylan Intercontinental Oteli, Anadolu Salonu